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高雄「下酒菜料理」優勝店家出爐 8日來試吃

下酒菜料理賽25優勝店家出爐，高市府推端午限定加碼邀市民嚐鮮。（高市府提供）

下酒菜料理賽25優勝店家出爐，高市府推端午限定加碼邀市民嚐鮮。（高市府提供）

2024/06/07 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕呼應二○二四高雄啤酒音樂節，高雄市政府特地舉辦「下酒菜料理競賽」，吸引逾六十家業者較量，經兩輪網路票選、專家評審試吃後，廿五組優勝店家昨出爐，端午連假將透過試吃活動讓民眾提前嚐鮮。

25組店家 7月進駐啤酒音樂節食堂

經發局長廖泰翔表示，今年創意下酒菜以「泰好味」為主題，廿五家最具代表的下酒菜料理，將與米其林指南推薦泰國美食餐廳「Pad Thai Fai Ta Lu」，一起進駐七月五日到七日的高雄啤酒音樂節大會食堂。

寬寬整合行銷表示，今年啤酒節卡司名單為史上最夢幻，包含ZICO、FTISLAND、MAMAMOO輝人、SHINee泰民、EXO燦烈、CHEN、XIUMIN及JESSICA等8組K-pop韓星，以及以「花樣男子流星花園」泰版F4爆紅的泰星DEW、卅組以上台灣歌手；其中台灣女星梁舒涵也擔任下酒菜料理賽推廣大使。

獲選優勝店家的饗賓集團表示，高雄啤酒節是南台灣年度盛事，每年都吸引大批人潮，尤其下酒菜料理賽人氣超高，盼藉由這次盛會能與其他餐飲業者運用在地食材創作「最高雄」下酒菜。

8日統一夢時代頒獎 500份免費嚐

經發局說明，市府與主辦單位將合作推出高雄市民限定端午節加碼活動，六月八日下午一點至二點在統一夢時代八樓舉辦頒獎時，優勝店家會準備獲獎下酒菜、限量五百份提供試吃；端午連假在夢時代現場購買啤酒音樂節一般區雙人套票，還可獲官方限量好禮，詳情可至高雄啤酒音樂節粉專。

＊飲酒過量，有害健康

高雄市政府特地舉辦「下酒菜料理競賽」，廿五組優勝店家昨出爐。（高市府提供）

高雄市政府特地舉辦「下酒菜料理競賽」，廿五組優勝店家昨出爐。（高市府提供）

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