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南化水庫出水 化解高屏溪原水濁度

高雄旗山溪持續越域引水助攻南化水庫挹注蓄水量。（記者陳文嬋攝）

高雄旗山溪持續越域引水助攻南化水庫挹注蓄水量。（記者陳文嬋攝）

2024/06/04 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄山區前天累積雨量破二百毫米全國最高，帶動高屏溪流量昨上升至每秒二千多立方公尺，原水濁度飆高達一萬一千NTU，水公司以南化聯通管出水支援三十萬噸，加上伏流水等應變，調配供水化解高濁度；高雄也持續引旗山溪越域引水助攻南化水庫，提升蓄水率達五成三。

高雄市每日所需民生用水量一百二十萬噸，仰賴高屏溪攔河堰取水，六月一至二日下大雨，尤以茂林山區前天累積雨量破二百毫米全國最高，帶動高屏溪流量昨上升至每秒二千多立方公尺，昨雨停後降至每秒六百多立方公尺。

旗山溪引水 提升南化水庫蓄水率

但高屏溪原水濁度飆高達一萬一千NTU，水公司緊急動用南化聯通管從南化水庫出水支援三十萬噸，加上伏流水、地下水四十多萬噸應變，調配供水才化解高濁度；水利署南水分署表示，這波降雨下對了地方，對南部水情有很大幫助，帶動高屏溪流量大幅上升，雖然原水濁度一度破萬NTU，以南化聯通管出水支援，穩定供水無虞。

此外，高雄與台南共用南化水庫，高雄持續從旗山溪甲仙堰越域引水助攻南化水庫蓄水量，加上水庫上游集水區降雨，兩天降雨共進帳超過一千萬噸，蓄水率從三成上升突破五成。南水分署指出，旗山溪目前流量豐沛，一期稻作也完成供灌，將全力越域引水，加速灌滿南化水庫，南部水情樂觀。

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