世界自行車日 高屏澎300車友響應

響應世界自行車日，高雄區監理所50多名車友挑戰雙東。（高雄區監理所提供）

2024/06/02 05:30

參與挑戰「雙東」、「百人約騎」和「騎遊菊島」 見證台灣「騎時」很美麗

〔記者蔡清華、劉禹慶、陳彥廷／綜合報導〕「二○二四世界自行車日」全國環騎活動昨登場，共分成四十六條「新環台路線」，高雄區監理所五十多名車友兵分兩路挑戰「雙東」，屏東大鵬灣有「百人約騎」活動，澎湖離島也同步號召一百廿位車友一同響應「騎遊菊島沁涼一夏」。

每年六月三日為世界自行車日，二○一八年由聯合國大會宣布後，交通部觀光署自二○一九年起陸續辦理自行車日活動，邀請全台北、中、南地區政府機關、民間單位及車友同時上路騎乘，活動以APP紀錄騎乘軌跡串聯全國，以行動支持對自行車及這片土地的熱愛。

「雙東」線感受鄉間、山海寧靜

今年南部路線有別於以往，分別騎乘屏東縣新埤鄉萬隆國小至枋山鄉海大山小景點路段（全程約廿七公里），以及台東縣五福山福德宮至大鳥休憩區（全程約十八．六公里）。

屏東縣騎乘路線走縣鄉道，地勢較為平坦，騎乘中可享受鄉間林蔭環繞及置身田野的寂靜，而台東縣路段騎乘路線為依山傍海，新的路線有新的感受，車友分別在屏「東」和台「東」一同刻劃足跡，一起見證台灣「騎時」很美麗。

澎湖沿途欣賞一望無盡無敵海景

澎湖騎乘路線以湖西黃金海岸濱海自行車道為主，由澎湖遊客中心出發，沿途安排參觀澎湖尖山發電廠—電力展示館，然後一路踩踏到龍門閉鎖陣地補給後返回，全程約廿公里。

澎管處長洪志光、行政院南服中心副執行長陳慧玲一路領騎，沿途經過烏崁社區巷弄、穿梭馬公第一、二海淡廠，以及隘門、林投沙灘無敵海景車道，車友可盡情享受海風輕拂、小雲雀天邊鳴叫及欣賞一望無盡的藍天白雲及潔白純淨的沙灘。

「百人約騎大鵬灣」奔馳16.5公里

大鵬灣國家風景區管理處昨天也完成總長十六．五公里的「百人約騎大鵬灣」活動，景色優美加上可獲得紀念品，一百卅個名額一開放即秒殺。

澎管處騎遊菊島沁涼一夏，舉行自行車活動。（記者劉禹慶攝）

大鵬灣「百人約騎」，眾人在藍天白雲和碧海的環境中暢遊，後方為2019台灣燈會的主燈「巨鮪來富」。（鵬管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法