世界自行車日 高屏澎300車友響應
參與挑戰「雙東」、「百人約騎」和「騎遊菊島」 見證台灣「騎時」很美麗
〔記者蔡清華、劉禹慶、陳彥廷／綜合報導〕「二○二四世界自行車日」全國環騎活動昨登場，共分成四十六條「新環台路線」，高雄區監理所五十多名車友兵分兩路挑戰「雙東」，屏東大鵬灣有「百人約騎」活動，澎湖離島也同步號召一百廿位車友一同響應「騎遊菊島沁涼一夏」。
每年六月三日為世界自行車日，二○一八年由聯合國大會宣布後，交通部觀光署自二○一九年起陸續辦理自行車日活動，邀請全台北、中、南地區政府機關、民間單位及車友同時上路騎乘，活動以APP紀錄騎乘軌跡串聯全國，以行動支持對自行車及這片土地的熱愛。
「雙東」線感受鄉間、山海寧靜
今年南部路線有別於以往，分別騎乘屏東縣新埤鄉萬隆國小至枋山鄉海大山小景點路段（全程約廿七公里），以及台東縣五福山福德宮至大鳥休憩區（全程約十八．六公里）。
屏東縣騎乘路線走縣鄉道，地勢較為平坦，騎乘中可享受鄉間林蔭環繞及置身田野的寂靜，而台東縣路段騎乘路線為依山傍海，新的路線有新的感受，車友分別在屏「東」和台「東」一同刻劃足跡，一起見證台灣「騎時」很美麗。
澎湖沿途欣賞一望無盡無敵海景
澎湖騎乘路線以湖西黃金海岸濱海自行車道為主，由澎湖遊客中心出發，沿途安排參觀澎湖尖山發電廠—電力展示館，然後一路踩踏到龍門閉鎖陣地補給後返回，全程約廿公里。
澎管處長洪志光、行政院南服中心副執行長陳慧玲一路領騎，沿途經過烏崁社區巷弄、穿梭馬公第一、二海淡廠，以及隘門、林投沙灘無敵海景車道，車友可盡情享受海風輕拂、小雲雀天邊鳴叫及欣賞一望無盡的藍天白雲及潔白純淨的沙灘。
「百人約騎大鵬灣」奔馳16.5公里
大鵬灣國家風景區管理處昨天也完成總長十六．五公里的「百人約騎大鵬灣」活動，景色優美加上可獲得紀念品，一百卅個名額一開放即秒殺。