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高雄獎揭曉 得獎作品2／10高美館展出

高雄獎首獎得主陳彥齊的作品《把聲音轉小》。（高美館提供，攝影：Studio Millspace）

高雄獎首獎得主陳彥齊的作品《把聲音轉小》。（高美館提供，攝影：Studio Millspace）

2024/01/27 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕具代表性的藝術盛事《高雄獎》，今年共五百一十一件作品參賽，最終首獎由胡家瑜、陳彥齊、謝其軒獲獎，何創時書法篆刻特別獎則由段沐獲得。本屆高雄獎將在二月十日至四月廿八日於高美館展出，邀請民眾探索高雄藝術創意的無限性，與新時代多樣迸發的創作展開對話。

《二○二四高雄獎》邀集來自各領域的專業評審審查，在五百多件藝術家作品中，評選出首獎三名、優選五名、入選十七名，及何創時書法篆刻特別獎一名。

首獎胡家瑜的《洪水過後有島嶼》使用木刻版畫製作，透過無文字的長卷，結合布農族傳說，展現新世代原住民擁抱自身文化的態度。

謝其軒的《Good morning！And in case I don’t see you，good afternoon，good evening and good night》透過空間帶出感官對未知想像的多重饗宴。陳彥齊的《把聲音轉小》捕捉自然界的聲音平衡歌劇的高亢聲響，試圖談論個人與社會的角力。

「何創時書法篆刻類特別獎」段沐的作品《書譜：萬物演算》，藝術家以長年的書寫經驗為基礎，透過AI機器學習模型分析，將傳統書寫透過人、機、自然景色交互詮釋，展現傳統跟創新兼具的融合。

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