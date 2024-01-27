NASA黑客松競賽 高雄隊奪全球冠軍

高雄代表隊「$quality_over_quantity」擊敗全球8715支優秀隊伍，榮獲黑客松全球總冠軍。（經發局提供）

2024/01/27 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕二○二三NASA黑客松賽事出爐，高雄代表隊「$quality_over_quantity」擊敗全球八七一五支優秀隊伍，以「生物多樣性熱點探索者」專題榮獲「Local Impact」全球總冠軍，讓世界再次看見台灣。

擊敗全球八七一五支隊伍

高市經發局長廖泰翔表示，這是高雄第二年與NASA（美國太空總署）合作舉辦黑客松賽事，高雄代表隊拿下全球冠軍，展現高雄科技軟體人才實力。

台灣NASA黑客松總召、台大理學院副院長吳俊輝教授提到，台灣從二○一七年參與全球NASA黑客松賽事至今，是第五度奪得全球總冠軍，為期兩天賽事共吸引全球一五二國、四○二城市或區域共八七一五隊參賽。

展現台灣科技軟體人才實力

高雄團隊隊長賴泳在表示，這次得獎計畫主要在探索生物多樣性熱點，將幫助科學家能隨時間變化，更有效找到熱點，並應用在世界各地；透過黑客松活動除讓世界看見台灣，也希望大家能重視地球科學的研究。

經發局補充，高雄金牌團隊「$quality_over_quantity」是四位在南部求學認識，大學畢業後仍一起追夢的好友，他們將於六月五、六日兩天，與歷屆三隊總冠軍共同代表台灣前往NASA見證火箭發射。

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