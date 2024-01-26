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高屏春節國道疏運 增近3成運能

公路局發布高屏地區疏運計劃，國道春節期間客運增加29.94％運能。（資料照，記者蔡清華攝）

公路局發布高屏地區疏運計劃，國道春節期間客運增加29.94％運能。（資料照，記者蔡清華攝）

2024/01/26 05:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕今年春節七天連假，公路局昨發布高屏地區疏運計劃，國道春節期間原核定一○八二班次外，再加開三二四班次，增加廿九．九四％運能，尖峰時段再機動加班，乘客等車不超過廿分鐘。

除加開班次再機動加班

國道北上疏運部分，「高雄—台北」、「高雄—台中」及「高雄—新營」北上路線，由國光、統聯、和欣 等客運業者全面啟動疏運計劃。

高雄市區監理所所長劉育麟表示，高屏地區熱門景點包括墾丁、義大世界、佛陀紀念館、以及今年以黃色小鴨為主軸的高雄愛河灣燈會、大港橋開合秀串聯駁二特區等，都將會吸引大批人潮，市區可利用高雄捷運、輕軌等大眾運輸交通，跨縣市部分高雄市區監理所也已事先協調客運業者於 春節假期視人潮情況加開班車疏運。

乘客等車不超過廿分鐘

高雄區監理所所長李瑞銘說，高雄到墾丁客運春節期間每日提供二一○班次，另配合屏東縣政府舉辦「屏東燈節、屏東熱帶農業博覽會、四重溪溫泉季」等活動，相關客運公司每日提供至少一二二班次。

民眾可利用公路局的「iBus—公路客運」APP查詢車輛動態，如自行開車者可下載「幸福公路」APP查詢路況，掌握最新交通情報，確保行車順暢。

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