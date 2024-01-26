冬日遊樂園明開園 搭輕軌去最方便

搭乘輕軌前往冬日遊樂園（圖左空地），在C9旅運中心站下車最方便。（記者王榮祥攝）

2024/01/26 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄冬日遊樂園明天（一月廿七日）開園！最便捷交通方式、就是搭乘剛成圓試營運的高雄輕軌，在C9旅運中心站下車，C9站以往是輕軌各站運量末段班，可望因遊樂園與黃色小鴨而鹹魚翻身。

位於高雄港16至15號碼頭

高雄市政府與台灣港務公司，今年選在高雄港十六至十八號碼頭規劃「二○二四Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」，邀請全台民眾一月廿七日到二月廿五日來享受高雄的溫暖，也可從高雄港最美轉角欣賞一對黃色小鴨。

而前往冬日遊樂園最方便的交通方式，就屬搭乘輕軌前往，在C9旅運中心站下車，距離遊樂園僅約兩百公尺，不但距離最近、免交通費（試營運期間刷卡不收費）、還可免去找停車位的困擾。

受託操作輕軌的高雄捷運公司統計，今年一月前兩週，C9站平均每天運量不到三百人，是卅八站中倒數第三；該站雖緊鄰高雄港埠旅運中心，但周邊幾乎都是閒置空間，距離社區、商圈都有段距離，輕軌成圓前也屬冷門車站之一。

但隨冬日遊樂園可望引入人潮，還有黃色小鴨的加持，以及高雄港最美視角的魅力，很有機會拉抬運量，甚至鹹魚翻身、進入輕軌車站前段班。

14項遊具、70餘場節目將上陣

不過市府相關局處考量冬日遊樂園、黃色小鴨以及鯨魚提岸可能湧現人潮，對於最靠近遊樂園的C9旅運中心站、 與C10光榮碼頭站，是否應適度管制？仍未做最後確認，C9站有無翻身機會，還要看市府的整體評估。

高市觀光局說明，位於高雄港十六到十八號碼頭的冬日遊樂園，規劃有十四項遊具與各型氣墊設施、八組裝置藝術，兒童劇團與馬戲等七十餘場節目，及美食市集，歡迎大朋友小朋友來這裡盡情玩耍。

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