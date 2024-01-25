高市議會3黨協商成功 2/1改選委員會

2024/01/25 05:30

〔記者王榮祥、許麗娟／高雄報導〕歷經七天十一次的流會，高市議會朝野三個黨團昨經過一三五分鐘冗長協商後，達成二月一日改選各委員會共識，臨時會可望恢復正常開議；議長康裕成感謝各黨團釋出善意，一起為市政打拚。

7天累計11次流會終止

高市議會去年定期大會未審完今年度總預算，決議今年一月中旬到二月初加開兩次臨時會，不料朝野陣營對於各委員會抽籤流程認知不同，國民黨不滿退席，後連續提議清點人數抗議，因出席議員人數未過半，到昨天上午累計七天十一次清點流會，創下紀錄。

高市今年度總預算案規模一六九七億元，包括軌道建設共編一七二億元、社會住宅及運動中心分別編列十七億元與七．七億元，捷運黃線周邊道路拓寬及綠帶開闢編列八．五億元，年度總預算審查延宕，導致新興建設預算不得動支。

對此，市長陳其邁昨表示，他尊重市議會的運作，但也希望能加速審查預算，召開臨時會的目的就是要審查預算，假如預算沒過，重大建設等施政難免受到影響，希望議會和諧，大家盡速有共識，找出解決方案，讓預算審查加快腳步，這也是市民的期待。

民進黨議員李喬如昨率先喊話，將捐出流會時支領的出席費，各黨團也宣布將把臨時會流會時的出席費（每人每天二四五○元）捐給原鄉學校、慈善團體與弱勢團體；議會說明，出席費是根據民代支給條例執行，直接匯給議員帳戶。

康裕成昨邀三黨團協商，昨下午經過一三五分鐘冗長討論達成共識，將於二月一日改選委員會，盼恢復正常審議。

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