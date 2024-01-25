高雄水岸打造花海 11萬株迎春

大樹舊鐵橋濕地步道打造多道彩帶花廊，展現欣欣向榮景象。（記者陳文嬋攝）

2024/01/25 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕農曆春節將至，高雄市水利局斥資二百五十萬元，於左營綠園道、後勁溪河岸綠地、寶業里滯洪池等，種植十一萬多株萬壽菊等，營造大面積花海迎賓，成為拍照、打卡熱點，將持續綻放到二月底，陪伴民眾迎接新的一年。

分布多處河岸綠地 開到2月底

水利局今年於左營綠園道、茄萣海岸公園，以及大樹舊鐵橋濕地、楠梓後勁溪等河岸綠地，還有寶業里、典寶溪滯洪池，總計種植十一萬多株矮牽牛、萬壽菊等，以花海展現新氣象。

近來人口大量移入的後勁溪河岸綠地廣植波斯菊，搭配益群橋白色圓拱造型，唯美浪漫如詩如畫，民眾走在花海間還能欣賞水岸風光；大樹舊鐵橋濕地步道種植三萬六千五百株矮牽牛，打造多道彩帶花廊，呈現紅白粉綠色，展現欣欣向榮景象。

左營綠園道種植矮牽牛、鼠尾草、孔雀草、金魚草及雞冠花等多種花卉，共四萬多株，營造五彩繽紛花海，民眾漫步其中，忘卻都市中繁忙；並於茄萣海岸公園步道周邊，種植二萬多株矮牽牛、萬壽菊及一串紅等，民眾踏青、賞花、看海、享受幸福。

水利局表示，往年春節花海盛況廣受好評，今年針對各區自然景觀，搭配多色應景花卉及布置方式，呈現迎春接福新氣象，歡迎民眾漫步賞花，也請民眾愛護花卉，切勿踩踏或摘花。

後勁溪河岸綠地廣植波斯菊，搭配白色圓拱的益群橋，唯美浪漫。（記者陳文嬋攝）

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