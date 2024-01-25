高雄愛河灣黃色雙鴨秀 1/27至2/25交管

全新打造的「雄棧一號」電動渡輪昨起正式啟用。（記者李惠洲攝）

2024/01/25 05:30

週六開幕 高雄港16至18號碼頭 推遊樂設施、表演及餐飲市集

〔記者葛祐豪／高雄報導〕黃色小鴨重回高雄，「二○二四Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」將於一月廿七日至二月廿五日，在愛河灣及高雄港十六至十八號碼頭（輕軌旅運中心站）登場，周邊道路每天實施交管。

陳其邁︰兩隻小鴨 雙倍療癒

市長陳其邁表示，今年特別邀來兩隻黃色小鴨，希望帶給民眾雙倍的歡樂與療癒。高達十八公尺的小鴨，前天（廿三日）下午也首度充氣測試，過程順利 。

今年市府與台灣港務公司合作，讓新開放的高雄港十六至十八號碼頭，化身為大型氣模藝術品展場，及大型氣墊、球池、旋轉木馬、小火車等遊樂設施的碼頭樂園，除餐飲市集外，所有設施及表演均免費。

遊樂設施及表演節目 均免費

文化局長王文翠說明，活動期間除有療癒森林大型充氣藝術裝置作品外，也搭配精彩表演節目。廿七日開幕邀請紙風車劇團於十七號碼頭演出「雞城故事」；活動期間每個週末，及農曆年初一至初五下午三點至九點，十七至十八號碼頭的「親子劇場」，也各安排兩場兒童戲劇及馬戲互動表演，高流中心及旅運中心的也安排燈光秀。

黃色小鴨展示從一月廿七日開幕上午九點至晚間十點、一月廿八日至二月廿五日每天下午三點至晚間十點，都將進行交管，範圍包含愛河灣東西兩岸道路，市府呼籲市民多利用捷運、輕軌、公車等前往。

「雄棧一號」電動渡輪 啟用

此外，全新打造的「雄棧一號」綠能電動渡輪，昨天正式加入鼓山與旗津間航線，全長約二十公尺，可搭載乘客約八十五人、機車二十三輛，並搭配黃色小鴨外裝，由於使用電力驅動，低噪音、低震動、零污染，航行時幾乎「靜悄悄」。

愛河灣黃色小鴨雙鴨秀本週六登場，前天首度充氣測試。（取自陳其邁臉書）

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