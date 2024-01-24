藍營杯葛 高市議會6天流會10次

高市議會臨時會六天流會十次刷新紀錄。（記者王榮祥攝）

2024/01/24 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議會臨時會昨下午開議後，再次有議員提出清點人數，只有廿一位議員在議事廳，未達法定過半卅三人出席規定，再次宣布散會，創下市議會六天十度流會最新紀錄。

議長最快今邀3黨團總召協商

議長康裕成指出，最快今天（週三）下午或明天上午，將邀三黨團總召協商，儘速化解爭議，讓臨時會恢復正常開議。

議會現有六十四席議員，民進黨團卅一人、國民黨團廿八人、無黨團結聯盟三人，獨立議員兩人；其中民進黨黃捷與李柏毅將於二月就任立委，屆時三黨團人數將變成廿九、廿八、三人。

黃捷、李柏毅是否列委員會 引戰

這次爭議發生在黃捷與李柏毅是否該列入各委員會配置，藍營主張兩議員二月將任立委應予排除，綠營堅持反對，藍營與無盟為此集體退席，連日來以清點人數方式表達抗議。

臨時會是為了審查今年度總預算，從一月中旬到二月初連開兩次，不料第二天上午因局處首長沒即刻趕到議會，議員憤而清點人數致今年首度流會，第三天下午因委員會配置爭議，二度清點人數流會。

接著第四、五、六天共六個時段的議程，因藍綠仍無共識，藍營繼續清點人數，昨上午與下午均流會。

議長康裕成散會前宣布，最快今天下午或明天上午，將邀集三黨團總召二度協商，儘速化解爭議。

每天來回240公里 原民議員不滿

民進黨議員黃明太昨天發言認同藍營部分主張，呼籲兩黨協商，並嗆聲不排除退出民進黨團；無黨籍議員高忠德則感慨每天從原民區來回二四○公里，卻無會可開，質疑惡意清點人數的手段。

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