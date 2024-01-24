慰勞清潔隊員 高市府攜手中央提高獎金

春節將至，高雄市長陳其邁（左四）昨攜手環境部長薛富盛（左三）、立委許智傑（右三），送給清潔隊員大紅包。（記者陳文嬋攝）

2024/01/24 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕農曆春節將至，高市府昨攜手環境部送給清潔隊員大紅包，今年起調升清潔獎金，首次除夕能陪家人吃年夜飯等，並致贈每人一包三公斤生產履歷一等米，發放新春小紅包。

環境部感謝全國環保人員辛勞付出，春節致贈每人一包三公斤生產履歷一等米，昨於鳳山區清潔隊舉辦致贈儀式，由部長薛富盛與市長陳其邁、立委許智傑、環保局長張瑞琿等人，一同致贈高市四千多名環保人員，並發放新春小紅包，祝福新年快樂。

陳其邁於春節前送給清潔隊員大紅包，今年起清潔獎金由每月八千元調升至一萬元，臨時人員由每月五千元調升至七千元，另駕駛安全獎金由每月六百元調升至一千五百元，除夕提前垃圾清運至晚間六點，讓清潔隊員首次能與家人圍爐吃年夜飯。

陳其邁表示，近年高雄市容愈來愈乾淨、漂亮，非常感謝清潔隊員，努力清運垃圾，也感謝中央補助一億七千三百萬元，汰舊換新四十四輛垃圾車等，將持續與中央合作，讓清潔隊員待遇、福利更好。

薛富盛說，近三年補助高市約七千三百萬元，購置廿七輛垃圾車、三輛消毒車、十四輛資源回收車，也補助約一億元進行源頭減量及資源回收等經費，並於去年登革熱疫情嚴峻時，補助約三五○萬進行防治。

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