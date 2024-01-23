賴清德謝票啟動 承諾建設高雄

總統當選人賴清德（中）謝票首站到左營元帝廟，受到熱烈歡迎。（記者李惠洲攝）

2024/01/23 05:30

首站到左營元帝廟 賴表示將守護國家民主憲政體制、發展經濟

〔記者葛祐豪、許麗娟、陳文嬋／高雄報導〕民進黨總統當選人賴清德昨（廿二）日啟動全台謝票及感恩便當會行程，首站來到得票率七十一％、左營區廟東里的元帝廟，提出未來會做好三件工作，包括守護國家民主憲政體制、發展經濟、建設高雄。

參香人氣旺 300支持者到場

賴清德昨天一早前往左營元帝廟參香，廣場湧入二、三百名支持者，陪同的高雄市長陳其邁打趣說，「現在我和賴副總統兩人看起來差不多，但當總統會老很快」。

賴清德強調，未來他會做好幾件工作，第一是守護國家、保護民主憲政體制；第二是好好發展經濟，顧好飯碗、安居樂業；第三，高雄是南部火車頭，要好好建設，未來他和高雄八席立委，會支持陳其邁，繼續建設高雄。

他也指出，左營楠梓是高雄的潛力發展區，台積電來了，代表工作要來了，台積電每雇用一名員工，外面（供應鏈）要請八名員工來配合，會帶動其他公司來左營楠梓投資，帶動高雄發展。

覆鼎金拜廟 喊台灣隊沒解散

賴清德接著前往高雄市三民區覆鼎金保安宮謝票，他喊話「台灣隊沒有解散」！不僅選舉時要站出來，平時也要在自己的工作崗位上打拚。

賴清德表示，未來會與立委、國會黨團合作，讓國家更強、經濟更富裕，一來持續強化台灣本身的國防力量，方便保護自己，也向國際社會宣誓守護民主的決心，與民主陣營站在一起，才會更有力量。

其次，會好好拚經濟，特別要照顧中小企業，使中小企業在國際上更有競爭力。第三則是照顧弱勢、傾聽年輕人的聲音，讓年輕人的理想得以伸展。

覆鼎金保安宮董事長黃明華則說，高雄最近的進步大家都看得到，希望未來賴總統上任後，能繼續支持高雄的建設，盼高雄繼續發達，未來有機會讓孩子返鄉。

總統當選人賴清德（前右）到覆鼎金保安宮謝票，民眾熱情夾道與他擊掌。（記者許麗娟攝）

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