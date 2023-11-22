清潔太陽能板 3國中生創意獲獎

「重見光明︱太陽能板清潔系統」作品利用藍芽操控配對清潔設備，可安全與輕鬆的完成清洗工作。（高雄市教育局提供）

2023/11/22 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕太陽能板不僅清洗不易，髒污也會降低效能，苓雅國中三名女同學發想設計出「重見光明—太陽能板清潔系統」，利用藍芽操控配對清潔設備，可安全又輕鬆的完成清洗工作，在今年高雄Maker創意發明競賽擊敗群雄，勇奪國中組「創意作品類」第一名。

苓雅國中同學利用藍芽操控清洗

Maker創意發明競賽分為「創意想像」與「創意作品」兩大類，分為國小中低年級、高年級及國中、高中職等四組進行競賽，今年共有四百八十五件發明作品參賽，經初審、複賽及第二階段複審選出各類組前三名，「創意作品」獲前三名隊伍將參加「二○二四 IEYI 世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽」。

南臺灣因日照充足，太陽能板設置全國第一，苓雅國中的國二生江家儀、黃筱涵、黃婉溱說，太陽能板若沒有定期清潔，原來效能至少下降四十％，但只要有一塊布，就能讓滿污的太陽能板恢復效能。

高雄Maker創意發明競賽奪冠

為此，她們設計出以藍芽配對方式，操控太陽能板清潔系統，不但方便清潔，重要的是降低工人爬上爬下清洗太陽能板的危險，提高太陽能板的發電量。

此外，東光國小學生以「內嵌式伸縮警示帶交通錐」、「一轉就收，踩了就用！二次水循環利用裝置」分獲得國小中低年級組、高年級組第一名；道明中學學生設計出能循環節水的「肥皂台清潔組」，勇奪高中職組第一名。

教育局長謝文斌表示，Maker創意發明競賽扮演舉足輕重的推動角色，激勵學生們發揮自造者精神，發揮創意改善生活問題。

苓雅國中國二生黃筱涵（左二起）、黃婉溱、江家儀，奪得Maker創意發明競賽一 名。（高雄市教育局提供）

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