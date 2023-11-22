輕軌東環段 行人專用號誌再升級

輕軌沿線增設綠色行穿線、標線型人行道及先進行人號誌。（交通局提供）

2023/11/22 05:30

沿線站區及學校附近路口 規劃12處綠色行穿線、27處行人庇護島

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄輕軌東環段即將完工通車，屆時將可全市環狀運行，高雄市交通局在輕軌沿線增設綠色行穿線、標線型人行道，同時引進先進行人號誌，以確保及優化行人穿越道路的安全。

C24至C32站年底取得營運許可

輕軌東環段從C24愛河之心站至C32凱旋公園站，全長近五公里、七座站點，預計十二月上旬初勘、履勘，可望於今年底取得營運許可。

交通局表示，輕軌東環段沿線站區及學校附近的路口，已規劃十二處綠色行穿線，同時設置廿七處行人庇護島，並特別以標線劃定了十二處路口轉角的人行道範圍，有助於導引車輛於路口轉彎，以利後續的實體人行道工程無縫接軌。

輕軌東環段路口號誌也同步進行升級，於近期換裝新一代控制器，同時新增三十處「通訊式、放大型」行人專用號誌，能即時顯示行人通行的剩餘時間，改善通過路口的效率與安全性。

為了進一步提升行人安全，沿線路口的行人燈都升級為放大型，以增加可見度。對於T字路口、學校及商場周邊等特定地點，交通局特別設計九處「行人早開」時相，在車行綠燈亮起前讓行人先穿越，減少車輛與行人在路口的交織，以降低事故風險。

設標線型人行道、先進號誌

此外，外界關切東環段通車後對交通的影響，交通局表示，已規劃大順路沿線十處路口開放汽車左轉，依道路重新刨鋪進度，目前已開放大順、富民路口西往北方向左轉，經觀察用路人可依車道及燈號指示順利轉向。於通車初期，沿線路口均會派置警義交疏導交通，以確保大順路通行順暢。

即將通車的輕軌東環段，己於沿線站區及學校附近的路口，設置27處行人庇護島。（交通局提供）

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