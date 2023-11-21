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立委登記首日 綠營女將展現火力

黃捷（前排左三）昨趕立委登記首日最早場完成登記參選。（記者王榮祥攝）

黃捷（前排左三）昨趕立委登記首日最早場完成登記參選。（記者王榮祥攝）

2023/11/21 05:30

黃捷、邱議瑩砲轟韓國瑜列藍營不分區立委 勾起高雄人負面回憶

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄區域立委選舉首日共有六人完成登記，民進黨五人、勞動黨一人，前高雄市長韓國瑜被列國民黨不分區立委第一名成為最夯議題，綠營火力全開，藍營預計今天聯合造勢將全力反擊。

民進黨5人、勞動黨1人完成登記

高市選委會說明，首日完成登記者依序為第二選區民進黨邱志偉、六選區民進黨民進黨黃捷、八選區勞動黨湛秀英、一選區民進黨邱議瑩、四選區民進黨林岱樺、八選區民進黨賴瑞隆。

此外，六選區國民黨參選人陳美雅昨前往領表，七選區文衡里長洪啟修到場預審，三選區無黨籍張正達幾乎辦妥登記、也繳交廿萬元保證金，可惜最後因資料不齊未完成登記，選委會先退還保證金。

昨天登記時，黃捷、邱議瑩均針對韓國瑜列入國民黨不分區第一名提出看法，黃捷質疑「這名單難道是要勾起高雄人淘汰韓國瑜的回憶嗎？」評估這樣很負面；邱議瑩則暗酸「韓先生如果依照在高雄的生活習慣，到立院時可能已經散會」。

國民黨首日無人登記，規劃今天上午由前立法院長王金平率領七位提名者，一起前往選委會聯合登記，前高醫院長侯明鋒、侯友宜高雄市競總總幹事黃昭順也會到場陪同，同時也將針對綠營抨擊國民黨不分區名單做出回應。

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