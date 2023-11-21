保住300歲紅檜 南橫武雄橋重建明通行

2023/11/21 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕位於南橫公路海拔二三○○公尺的武雄橋，十幾年前八八風災完全沖毀，三年前開工重建，明天（廿二日）將開放通行。

值得一提的是，武雄橋附近有兩株逾三百歲的老紅檜，此次重建原規劃路線會影響到其中一棵，交通部公路局南區養護工程分局堅持「不能輕易犧牲老樹生命」，因此決定採「以路就樹」方案，調整路線及橋梁位置，紅檜老樹得以保存下來。

南區養工分局甲仙工務段長鄭敏華表示，南橫闢建初期，因施工機械遠不如現代發達，人員僅能徒步上山，在深崖峭壁上以簡陋機具及人力開築，開闢期間總計有一一六人不幸殉職；武雄橋是為紀念民國五十七年至六十一年期間因南橫闢建而殉職的陳武雄段長而命名。

九十八年八月莫拉克風災造成南橫公路嚴重受損，寶來地區以上沿線公路橋梁幾乎遭損毀，位於天池以上的武雄橋也完全沖毀，路段多年來以管涵便道通行，公路總局持續構思重建，但因施工環境險峻，歷經不斷規劃設計及方案調整，一○九年十二月開工重建。

鄭敏華說，武雄橋位處高山深谷中，經工程團隊詳細評估水文地質，最後採取截彎取直的橋梁改線作法，新橋長八十九．八公尺、寬十．六公尺，採高橋墩、大跨徑橋梁，避開土石流威脅。

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