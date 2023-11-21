鳳山火車站大樓 拚2025年中營運

鳳山車站大樓打造「空中鳳城」意象，力拚2025年中營運。（記者陳文嬋攝）

2023/11/21 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國首座電影院車站的台鐵高雄市鳳山火車站大樓將於明年三月完工，預計今年十二月二十一日提前點燈亮相，鐵路局原訂二○二六年中營運，地方認為太久要求縮短期程，鐵路局承諾二○二五年中營運。

全國首座電影院車站

鳳山建城迄今二三五年，鐵道局在地方爭取下，打造鳳山火車站6+10層開發大樓，以古城拱門營造「空中鳳城」意象（見圖，記者陳文嬋攝），是全國首座電影院、百貨、運動中心、青創空間四合一車站，原本預計今年底完工，但疫情影響延至明年三月完工。

地方關心車站大樓營運的確切時間，鐵路局表示，已啟動車站大樓招商規劃，預計明年第一季公告招商，但因車站大樓量體太大，明年底前完成招商，還需要一年半建置時間，預計二○二六年中營運，但也可以分階段開放商業營運。

12月21日先點燈亮相

不過地方認為時間拖太久，要求鐵路局加快速度，立委許智傑質疑進度太慢，希望鳳山車站大樓明年底能營運，請台鐵提前訪商、縮短期程，同步辦理驗收及招商，最遲二○二五年中一定要營運；台鐵承諾加速推動招商，力拚如期如質營運，以符合地方期待。

鳳山火車站確定今年十二月二十一日提前點燈亮相，目前已裝好一○二三盞LED燈，透過程式設計變化七彩顏色，以燈光穿透古城牆，並拆除現有圍籬，點亮「空中鳳城」新地標，配合市府鳳山光之季活動，陪伴民眾迎接新的一年。

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