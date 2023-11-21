輕軌5車站月台開箱 期待五福臨門

輕軌C27站，透過幾何色塊，融入抽象的「鶴」形意象。（記者李惠洲攝）

2023/11/21 05:30

新上國小至樹德家商站 蝠、鹿、鶴、鵲、貓抽象幾何色塊 象徵「福祿壽喜財」

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄輕軌C25（新上國小站）至C29站（樹德家商站）月台設計，昨天由副市長林欽榮與設計師林熺俊一起開箱，以幾何色塊抽象的蝠、鹿、鶴、鵲、貓等五種動物，代表「福祿壽喜財」，期待通車後為高雄帶來「五福臨門」。

大順路沿線人行道 8個月內整平

針對輕軌成圓最後一哩路的C24（愛河之心站）至C32站（凱旋公園站）通車後，大順路沿線的人行道問題，林欽榮昨表示將投入一．四六億元經費，在八個月內整平，還給民眾優質的行走空間。

捷運局也特別邀請曾設計城市光廊的在地藝術家林熺俊，為輕軌C25至C29車站提供幾何色塊的抽象意象授權圖面，以「福祿壽喜財」五福臨門為主題，取其諧音以五種動物來代表，分別以「蝙蝠」象徵代表福氣，以「鹿」代表祿，「鶴」代表壽，「喜鵲」代表喜氣快樂，「貓」代表財盼有招財貓之意，讓民眾感受到高雄獨特之美。

藝術月台結合樹林 形塑獨特之美

林欽榮指出，輕軌列車近日持續進行車輛與機電的界面功能測試，到明年元旦通車前，列車將不定時於大順路段進行各項測試；他也提到沿線兩百多棵雨豆樹，工程以站就樹，保留回憶，並結合藝術月台設計，可重新形塑大順路整體景觀。

捷運局指出，C24至C32站全長近五公里，新增七座候車站，軌道工程已經完成，整體工程進度達九十六．九％，預計十二月開始初勘、履勘，今年底取得營運許可，明年元旦至二月廿五日試營運期間免費搭乘。

輕軌C28站，展現抽象「喜鶴」形體意象。（記者李惠洲攝）

輕軌C29站，透過幾何色塊，融入抽象「貓」形意象。（記者李惠洲攝）

輕軌列車持續於C24站至C32站路段，進行行車測試。（記者李惠洲攝）

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