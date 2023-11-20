高雄戲獅甲獅王爭霸 比傳統尬創意

「二○二三高雄戲獅甲」獅王大戰昨日下午在高雄巨蛋體育館一較高下，來自國、內外八支獅隊同場競技「飛高樁」，爭奪高樁獅王寶座。 （記者蘇福男攝）

2023/11/20 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕「二○二三高雄戲獅甲」獅王大戰昨下午在巨蛋體育館一較高下，全場座無虛席，來自國、內外八支獅隊歷經二個多小時較勁，最後由「基隆長興呂師父龍獅團」拔得頭籌，四○萬元獎金歡喜入袋。

8支獅隊 「飛高樁」比技術

高雄戲獅甲活動二○一五年起改為兩年一次，二○二一年因疫情停辦，睽違四年今年復辦，前天起在巨蛋體育館一連舉辦兩天，重頭戲「獅王大戰」昨下午熱鬧登場，計有馬來西亞麻坡關聖宮龍獅團、彭亨關丹建造行武術醒獅團、香港潤福堂國術龍獅總會、新加坡藝威體育會、基隆長興呂師父龍獅團、台灣培德龍獅團、台北市立大學龍獅運動組和桃園新毅群龍獅團等八支獅隊，同場競技「飛高樁」，爭奪高樁獅王寶座。

世界冠軍強碰上三屆獅王

其中，新加坡藝威體育會為馬來西亞雲頂世界獅王冠軍隊，基隆長興呂師父龍獅團則為高雄戲獅甲三屆冠軍獅王，兩隊同台競技，引人矚目。

市長陳其邁親臨開場，現場扶鑾轎入場後，舉行祭天儀式祈求平安，陳其邁表示，很高興能夠率領全體同仁在高雄與世界各地舞獅隊伍，一起參與戲獅甲獅王大戰，宣揚台灣舞獅文化，在選手代表與裁判長宣誓後，展開「國際標準公樁」的激烈賽事。

瑪利歐搬上舞台 緊張賽事有歡樂

昨天的參賽獅隊除比傳統武藝、也比創意，獅子不僅要飛高樁，還要澆花、釣魚、採椰子，凸顯獅隊故鄉的在地特色，台北市立大學龍獅運動組還加入棒球啦啦隊橋段，基隆長興呂師父龍獅團不僅打造一座城堡，還把任天堂瑪利歐搬上競技舞台，為緊張刺激的賽事增添不少歡樂。

比賽結果前三名依序為基隆長興呂師父龍獅團、新加坡藝威體育會、台灣培德龍獅團。

「二○二三高雄戲獅甲」獅王大戰昨日下午在高雄巨蛋體育館一較高下，全場座無虛席。 （記者蘇福男攝）

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