高屏選將拚立委 蘇貞昌、雞排妹力挺

前行政院長蘇貞昌南下輔選尋求連任的邱議瑩（右）。（記者黃佳琳攝）

2023/11/19 05:30

〔記者黃佳琳、洪臣宏、葉永騫／綜合報導〕前行政院長蘇貞昌南下高雄替黨籍立委邱議瑩、立委參選人李柏毅、站台輔選，蘇貞昌表示，台灣的民主是一代一代拚出來的成果，台灣每隔兩年就會有地方選舉和總統大選，很多國家的人民連選舉的權利都沒有，呼籲民眾千萬不要有「不缺我這一票」的想法，萬一選錯人，國防預算被刪減，就無法保衛台灣。

助選邱議瑩 蘇籲保衛台灣

尋求連任的邱議瑩昨天在美濃成立「賴清德．邱議瑩美濃聯合競選服務處」，結束訪美行程的蘇貞昌，剛從桃園機場下機，就直奔高雄替邱議瑩站台；蘇貞昌表示，現在有人竟然主張，「要和中國溝通、不要戰爭」，但他認為，什麼時候台灣說要戰爭了？

蘇貞昌說，台灣只是要守護家園，就好像你家女兒長得很漂亮，隔壁那個流氓一直在你家門口繞，當爸媽的當然會擔心，至少買一個防狼噴霧器，萬一流氓來侵犯，還能噴一下防堵，「自衛怎麼會是挑釁」，如果不提早準備，萬一哪一天被侵犯，叫喊也來不及了。

肯定李柏毅 爭取多項建設

蘇貞昌接著為左楠立委參選人李柏毅站台，蘇貞昌細數在該選區政績，他說，通過楠梓產業園區、橋頭科學園區兩項加起來超過一千億的建設，以及三次園區周邊聯外道路動土典禮，李柏毅都努力爭取，他在長照政策、日照中心建設與改善育兒環境上都有政績。

鍾佳濱青年總部成立

屏東立委鍾佳濱青年總部「沖咖啡bar」昨天開張，邀請雞排妹鄭家純擔任一日店長暢談青年政策，並與高雄市立委參選人李柏毅網路連線，鍾佳濱表示，青年總部主要提供青年對話的空間與平台，假日將舉辦青年市集、青年社區演唱會等活動，匯集多元的聲音。

2024立委選舉

李柏毅舉辦問政說明會，蘇貞昌及當地民代出席力挺。（記者洪臣宏攝）

鍾佳濱（右）青年總部開張，雞排妹家純當「一日店長」沖咖啡。（記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法