輕軌走進雨豆樹林 大順路段試車

輕軌今起將進入大順路雨豆樹林測試。（捷運局提供）

2023/11/18 05:30

雨豆樹林長4.2公里 加上龍貓隧道0.6公里 綠蔭軌道總長達4.8公里

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌朝年底成圓目標邁進，今（十八日）起將進入大順路段雨豆樹林間測試，在雨豆樹傘下的輕軌，被期待成就高雄最美風景之一，捷運局統計雨豆樹林與龍貓隧道，輕軌「綠蔭軌道」總長達四．八公里。

期待成就高雄最美風景之一

高雄輕軌總長廿二．一公里、設卅八站，工程最後一段都在大順路上，長約五公里、設置七站，預計今年十二月初、履勘，明年元旦起試營運。

最後一段大順路工區的既有道路中央有一排雨豆樹林，綠葉扶疏、樹型甚美，施工前後、外界多關注雨豆樹存活，最終二○六棵遷移十三棵，後補回九棵，總計一九九棵；捷運局接著再加種一一九棵，拉長雨豆樹林。

先前位於美術館路旁的龍貓隧道營運後，輕軌人氣大增，比龍貓隧道更長的大順路雨豆樹段備受期待，兩處綠蔭通道也常被軌道迷拿來比較。

下階段將檢測供電、號誌及系統

捷運局說明，龍貓隧道長度共約○．六公里，新、舊雨豆樹林長度共約四．二公里，被「綠蔭」覆蓋的軌道總長度達四．八公里。

捷運局深知雨豆樹林輕軌段、可能引爆新一波人氣，昨提前預告、今天起將會在雨豆樹下測試列車行進，測試無虞後將展開下一階段，包括一連串供電、號誌及系統穩定檢測，預計持續到十二月初。

捷運局官員形容，輕軌走進雨豆樹傘下，將是高雄最美的風景之一，適逢周末假日、大家若經過大順路，可以注意看看是否有輕軌在路上趴趴走，就算沒列車經過、也很漂亮。

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