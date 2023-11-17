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首頁　>　高雄市

捷運黃線衛武營站 爭取打造地下街

2023/11/17 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄捷運黃線已經動工，衛武營國家藝術文化中心平均每年參觀人潮達二百萬人次，將增設Y18捷運站，成為捷運橘線、黃線轉乘站，地方爭取Y18至Y19站長八二九公尺，打造衛武營地下街，串聯三井購物中心，捷運局將啟動可行性評估。

立委促串聯三井購物中心

捷運黃線總經費一四四二．三七億元，全長二二．九一公里，沿線設二十三座車站，經過鳳山等六個行政區，目前工程已經動工，預定二○二八年完工，其中衛武營國家藝術文化中心已有橘線O10站，將增設黃線Y18衛武營站，成為橘線、黃線轉乘站。

立委許智傑爭取衛武營地下街，串聯鄰近的三井購物中心，比照台北東區地下街概念，創造地下經濟，加上現有橘線O10站已有地下連通道銜接衛武營，未來橘線與黃線在衛武營對面建軍站聯開基地也會有聯合出入口，將串聯802醫院、衛武迷迷村，將成為高雄市核心區。

捷運局將啟動可行性評估

捷運局順應地方民意，將推動捷運黃線Y18至Y19站長八二九公尺，打造衛武營地下街，朝向地下一樓規劃商店街、地下二樓規劃搭車區，將先進行可行性評估，並與興建中的三井購物中心討論是否共構，交通部允諾補助經費。

民眾張小姐表示，捷運車站是最好的約會地點，親友各自搭捷運前來聚會，等車、搭車之餘，可以逛地下商店街，聊天、購物都很方便，還能到衛武營觀看表演，她支持推動衛武營地下街；陳姓民眾說，她經常到衛武營國家藝術文化中心欣賞演出，但因人潮很多，館內餐廳有限，未來有了衛武營地下街，可以引進在地小吃、特色商店，欣賞完精彩演出後，品嘗美味小吃。

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