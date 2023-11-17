舊高雄車站修復工程 年底啟動

舊高雄車站（圖中）預計今年底啟動修復工程。（記者王榮祥攝）

2023/11/17 05:30

文化局將促請台鐵籌措2億經費並評估代辦 拚2025年底與新車站同步啟用

〔記者王榮祥、陳文嬋／高雄報導〕台鐵新高雄車站二期工程持續推進中，舊高雄車站也預計在今年底啟動修復工程，高市文化局將促請台鐵籌措兩億元經費，並評估代辦修復工程，力拚二○二五年底全新高雄車站完工時同步啟用。

日治末期創建 帝冠式建築極具風格

文化局表示，舊高雄車站創建於日治末期、西元一九四○年，至今已八十二年，其帝冠式建築極具風格，鐵路地下化工程進行時，舊車站先移到東南側，地下化通車前夕再移回中軸線，未來將成為新高雄車站主要入口。

市議員鄭孟洳昨在議會總質詢時，點名高鐵左營站、台鐵新高雄車站外建築樣態，多是租車公司、餐飲業、甚至閒置房舍，與國外主要車站外常見的指標建築落差很大，台鐵新高雄站旁的商圈復甦也無明顯起色。

市長陳其邁答詢時提及舊高雄車站部分需要修復，已委請文化局透過管道，協助台鐵包括經費、技術等層面。

針對舊高雄車站修復部分，文化局說明舊高雄車站為台鐵產權，是高雄指標性歷史建築，為整體市容景觀，日前曾召開協調會，希望台鐵盡速辦理舊高雄車站修復，如涉修復專業問題，文化局可協助代辦修復工程，台鐵則表示將進行內部商議籌措修復經費兩億元。

文化局指出，如經費順利到位，計畫今年底啟動修復作業，可力拼搭上鐵路地下化、全新高雄新站二○二五年底啟用。

台鐵機廠遷址都計變更 已送中央審議

此外，台鐵高雄機廠遷址後留下三十一公頃用地，仍未能有效利用，市府已完成都市計畫變更，送內政部都委會審議中，立法院內政委員會昨南下高雄考察，台鐵將取消一條南北向道路，保留全棟貨車工場，東西向道路修正為微笑曲線，並擴大公園範圍，保留澡堂及文康中心作為公共使用空間，並增設立體及地下停車場，滿足社區停車需求，道路規劃微幅調整避開紀念樹木位置。

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