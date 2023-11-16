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大順路口交通繁忙 輕軌列車測試

高雄輕軌冷滑行測試時，後方由路軌兩用車推進。（記者葛祐豪攝）

高雄輕軌冷滑行測試時，後方由路軌兩用車推進。（記者葛祐豪攝）

2023/11/16 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄輕軌列車昨（十五）日首度從C32凱旋公園站出發，通過交通繁忙的中正大順、九如大順等路口進行測試，過程順利，朝明年元旦試營運的目標又邁進一步。

總長廿二．一公里的高雄環狀輕軌，歷經十年工程，成圓的最後一哩路從C24愛河之心站至C32凱旋公園站，全長近五公里，新增七座候車站，目前正進行最後的土建工程收尾階段，預計十二月開始初勘、履勘，今年底取得營運許可。

昨天上午九點，輕軌列車從C32凱旋公園站出發，先進行冷滑行測試，後方由路軌兩用車推進，一路經過交通繁忙的中正大順、建國大順等路口，駛抵C30科工館站，許多汽機車也停下來讓輕軌列車通過。

昨天的測試，一路通過中正大順、武廟大順、建國大順、憲政大順、九如大順等路口；上午十一點起，輕軌列車則以自有電力，慢速行駛（熱滑行）往返C30至C32路段並於車站充電。

捷運局強調，藉由冷、熱滑行兩種測試，執行該路段淨空檢查，檢測軌道定線符合行駛條件，確保車體外圍不會與路線上任何物體碰觸造成損壞。輕軌明年元旦至二月廿五日試營運期間，全線免費搭乘。

輕軌列車在車流繁忙的路段試車，也引來民眾在網路論戰，贊成者認為「等了好久，終於要通車了」，反對者則批評「輕軌是高雄市最大的路障」。

高雄輕軌測試通過交通繁忙的中正、大順路口。（記者葛祐豪攝）

高雄輕軌測試通過交通繁忙的中正、大順路口。（記者葛祐豪攝）

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