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《高雄》小螞蟻行善團 明天義煮千份助弱勢

「小螞蟻行善團」為弱勢準備素食餐點。（黃曉思提供）

「小螞蟻行善團」為弱勢準備素食餐點。（黃曉思提供）

2023/09/16 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕早餐店業者黃曉思三年前發起「小螞蟻行善團」，各處義煮素食給弱勢民眾，成員從七人增加到百人規模，十七日義煮首次破千份，碰上連日大雨致菜價上漲，黃曉思說，螞蟻雖小，但團結力量大，善心匯集仍能達標。

十七日愛心餐發送地方為五甲協善堂發放弱勢戶六百七十份、高雄微笑善會發放弱勢戶三百份、全美餐廳前（大智陸橋公園旁）卅份，一千份餐點，挑戰「小螞蟻行善團」動員能量，但訊息傳出之後，各界愛心紛至沓來。

成員從7人增加到百人規模

黃曉思收到家中供奉的媽祖託夢，建議她朝素食發展，原本半信半疑，從科班畢業後到漢來蔬食當學徒，十年前開始茹素，廿五歲創業開素食早餐店，三年前和員工投入義煮，沒想到獲得迴響，成員從七人擴增到百名志工，社會大眾有錢出錢、有力出力，撐起了這個行善團。

「小螞蟻行善團」約每個月義煮一次，其蹤跡遠達台北萬華，也曾到屏東來義為部落準備素食Buffet（自助餐），不過最多準備五、六百份，這次上千份創下紀錄，但過程中獲得的鼓勵，讓黃曉思感動不已。

她說，揪團義煮是希望幫助弱勢民眾，父親黃沼人一開始持反對態度，但他看到行善團深入偏鄉，或到孤兒院、養老院，夥伴們總是開心忙著，最後也成了志工，以行動表達對女兒的支持。

「小螞蟻行善團」志工幫忙洗選食材。（黃曉思提供）

「小螞蟻行善團」志工幫忙洗選食材。（黃曉思提供）

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