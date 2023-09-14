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首頁　>　高雄市

《高雄》明年度總預算淨舉借56.89億 連13年下降

2023/09/14 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市明年度總預算預估編列歲入一六三九．七二億元、歲出一六九六．六二億元，淨舉借五十六．八九億元為連續第十三年下降，以教育相關及社福支出為大宗。

歲出1696.62億元

市府說明，明年度（一一三年度）總預算經各局處彙整說明，經市府計畫及預算審核會議討論後，已由市長陳其邁核定，完成總預算案審編作業。

總計編列歲入一六三九．七二億元、歲出一六九六．六二億元，債務還本四十六．五億元，公債及賒借收入一○三．四億元，淨舉借五十六．八九億元（去年淨舉借五十七．九四億元），為縣市合併後、連續第十三年下降。

預算配置以教育科學文化支出六一八．五五億元，佔卅六．四六％最高，社會福利支出三一七 ．五三億元、佔十八．七一％居次，一般政務支出二五八．二八億元，佔十五．二二％；經常門、資本門占歲出比率分別為八十二．七九 ％及十七．二一％。

教科文支出佔36.46％最高

此外，去年度高雄市歲入一五三八．○八億元、歲出一四五五．五一億元，收支賸餘六．五七億元。

高市議會第四屆第二次定期大會預定九月廿八日開幕，總預算等資料已送議會待審，近日將由市長陳其邁率財主單位官員專案說明總預算編列狀況。

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