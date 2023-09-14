《高雄》暌違四年高雄「戲獅甲」回歸 拚陣頭、戰獅王

「高雄戲獅甲」11月18、19日將強勢回歸高雄巨蛋體育館，有八隻獅隊展開高樁競技「戰獅王」。（高史博提供）

2023/09/14 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕暌違四年的「高雄戲獅甲」傳統文化節慶活動， 十一月十八、十九日將強勢回歸高雄巨蛋體育館，來自馬來西亞、香港、新加坡等八隻獅隊同場高樁競技「戰獅王」，精彩可期。

「高雄戲獅甲」發展自台灣最早工業區戲獅甲地區的廟會活動，二○一○年成為全球獅藝及台灣陣頭界盛事，至今已辦理七屆，二○一五年改為兩年一度、二○二一年因疫情停辦，目前已累積超過十二萬名觀眾入場觀賽。

11/18登場 逾20組藝陣團體大匯演

文化局指出，「藝陣」民間俗稱「陣頭」，是最能代表台灣民俗文化的街頭藝術、行動劇場，今年戲獅甲首日十一月十八日安排「拚陣頭」藝陣匯演，共有超過廿組藝陣團體輪番上陣，演出雙管鼻笛、原住民舞蹈、客家八音、牛犁歌陣、鬥牛陣、客家武獅、台灣獅、龍鳳獅、宋江陣、踏涼傘、八家將、跳鍾馗、神將團、水族旱船、公揹婆、十二婆姐、跳鼓陣、女子官將首、電音三太子及哨角隊等。

11/19台星馬港8獅隊 高樁競技爭霸

十九日重頭戲「戰獅王」獅王大賽，將有馬來西亞麻坡關聖宮龍獅團、彭亨關丹建造行武術醒獅團、香港潤福堂國術龍獅總會、新加坡藝威體育會、基隆長興呂師父龍獅團、台灣培德龍獅團、高雄兩廣龍獅戰鼓團和桃園新毅群龍獅團等八隻獅隊同場競技「飛高樁」，爭奪獅王寶座、四十萬元冠軍獎金。

高雄史博館表示，首波早鳥票十八日ibon開賣，最低六折優惠，另有成年禮金票價優惠，詳情請至「高雄戲獅甲」Facebook粉絲專頁查詢。

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