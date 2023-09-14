《高雄》新台17線南段一期動土 2026年底通車

新台十七線北段工程（典昌路至德民路）已於去年六月通車。（記者葛祐豪攝）

2023/09/14 05:30

林右昌、陳其邁主持儀式 將可縮短橋頭至左營行車距離2.6公里

〔記者葛祐豪／高雄報導〕新台十七線（濱海聯外道路）南段第一期工程，昨天由內政部長林右昌、高雄市長陳其邁主持動土，將分三期施工，先完工的先通車，全線預計二○二六年底完工通車，將可縮短橋頭至左營行車距離二．六公里。

新台十七線北段工程（典昌路至德民路）已於去年六月通車，陳其邁上任後，與立委劉世芳向中央爭取南段工程（德民路至南門圓環），在行政院、國防部及內政部協調下，今年完成都計變更。

第一期德民路至中海路長1.8公里

昨天下午，南段第一期德民路至中海路，包含廣昌大排整治改善區域排水工程正式動土，林右昌致詞時表示，新台十七線南段第一期總長一．八公里，經費十二．六億元，內政部同意核定納入營建署生活圈執行，搭配前瞻預算共補助六．四三億元，預計二○二六年三月完工。

陳其邁感謝軍方幫忙，讓耗時多年的重大交通問題有所突破，也感謝中央對高雄各項建設的經費支持。

第二期2.8公里 預計明年發包

高市新工處指出，南段第二期從中海路到必勝路，長二．八公里，總經費九．二六億元，中央補助五．九五億元，目前正辦理規劃設計，預計明年發包，二○二六年底完工，是三段中最晚完工的一段；南段第三期從必勝路到南門圓環，長約六百公尺，經費二．二億元，內政部已先核定設計費五百萬元，預計明年發包、二○二五年底完工，是最早完工的一段。

將帶動茄萣等濱海產業及觀光

市府表示，新台十七線南段分三期施工，全線預計二○二六年底完工通車，屆時可縮短橋頭至左營行車距離二．六公里、減少十五分鐘行車時間，紓解原台十七線卅至五十%交通量，帶動茄萣、梓官、橋頭等濱海地區產業及觀光。

新台十七線南段一期工程動土，內政部長林右昌、高雄市長陳其邁鏟土。（記者葛祐豪攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法