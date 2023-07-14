夏日農糧大賞 主打獲獎農特產品

農糧署「夏日農糧大賞」市集昨於漢神巨蛋百貨登場。（記者陳文嬋攝）

2023/07/14 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕農糧署南區分署昨攜手南台灣十一家農民團體及農企業，於漢神巨蛋百貨推出「夏日農糧大賞」市集，主打一百多樣獲獎等農特產品，每日還推出好物獨家限時優惠、週末消費滿四九九元抽農產品福袋，全力搶攻高雄頂級百貨市場。

南區分署每年暑假與漢神巨蛋百貨合辦市集，推廣國產雜糧農產品，為農民創造百萬業績，今年邁入第六年，昨夏日農糧大賞開市，活動為期十一天至廿三日。

農糧署副署長姚志旺表示，南台灣物產豐富，是農糧主要產區，市集推出具有產銷履歷、有機驗證、競賽獲獎等農特產品，包括台灣百大伴手禮、台灣農漁會百大精品、台灣農業旅遊伴手禮等，是送禮最佳選擇。

南區分署指出，攜手高雄甲仙區農會食品工廠、屏東縣萬丹鄉農會、嘉義縣新港鄉及朴子市農會、臺南市育健幸福農場等參展；姚志旺說，市集推出農產品及加工品一應俱全，滿足消費者購足國產優質雜糧需求。

六龜好芒 金煌芒果季首推霜淇淋

另外，高雄是「芒果之王」金煌芒果的故鄉，年經濟產值破億元，種植面積八八八公頃，產量七千多公噸，是全國最大產區，以六龜區最多。今年金煌芒果季，農業局持續搶攻國內外市場，昨首推截切金煌芒果上架全聯超市，也將於廿一日至八月三日在新加坡連鎖超市，舉辦台灣食品節活動。

六龜區公所首推金煌芒果霜淇淋，明起一連三週假日，分別在高雄流行音樂中心、神農市集、以及壽山動物園舉辦「六龜好芒」快閃展售活動，民眾購買一盒金煌芒果，就贈送一顆造型氣球，民眾消費可參加遊戲，有機會獲得冰品。

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