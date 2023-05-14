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    首頁　>　高雄市

    岡山籮筐小趕集 重溫200年前熱潮

    2023/05/14 05:30

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕陳其邁昨天傍晚至岡山參與二○二三岡山籮筐小趕集活動，造訪近百攤傳統編織籮筐工藝、生活選品、大福及冰品市集，重溫兩百年以來趕集熱潮。

    「祝福大家母親節快樂」，岡山籃籗會選在每年媽祖生日（農曆三月廿三日）舉行，今年搭配母親節，由市府觀光局、福興文教基金會及森山市集籌辦「籮筐小趕集」，活動邀集日本京都大福職人、旗山知名冰品「小露吃」及嘉義絲瓜名店，重現兩百年來義民護鄉趕集的盛況。

    立委邱志偉、高雄市議員陸淑美、黃秋媖、林志誠及觀光局長高閔琳等人，昨天傍晚沿典寶溪逛遍九十多攤市集，沿途京都職人贈送緣大福、旗山名人郭人豪送黑糖荔枝冰，陳其邁獲贈氣球帽，最後在「籮筐小趕集」前合影。

    陳其邁強調，岡山籃籗會擁有兩百多年歷史，具有濃厚鄉土色彩，市集品牌與岡山在地元素連結，像是兩側入口竹藝裝置及攤位搭棚，以岡山竹子為創作，取材自岡山在地八十多歲老師傅經營傳統竹廠。

    森山市集、草木森花之市代表謝小五説，兩百年前義民編織竹圍保衛鄉民，和平時期擺攤趕集維生，而現場攤位以地攤為主，小朋友打桌球也有編織球籃，期待重現當年盛況。

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