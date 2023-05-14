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    戲劇、繪本進校園 宣導性教育

    高市圖林園分館主任李文娟，透過繪本向學童宣導性侵防治教育。（記者洪臣宏攝）

    高市圖林園分館主任李文娟，透過繪本向學童宣導性侵防治教育。（記者洪臣宏攝）

    2023/05/14 05:30

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市圖書館林園分館主任李文娟正在高師大成人教育研究所進修，認知孩童性教育缺乏，在非都會區更加不足，結合棉花糖故事媽媽及林園區公所婦女參與小組，從四月底到五月底舉辦系列「性侵防治宣導~我要大聲說不」戲劇巡演，大膽的嚐試竟意外叫好又叫座。

    高市圖林園主任李文娟用心

    「性侵防治宣導～我要大聲說不」宣導對象為林園區六所國小及部分幼兒園，共舉辦十四場，故事媽媽們精彩演出，引來高詢問度。

    團員中的莊淑美、李秀珍、嚴淑美都是高市圖資深故事達人，以「必須說出的祕密」及「我要大聲說不」兩本繪本為主軸，配合上課時間限制，以簡短、扼要的劇情編了卅分鐘的重點演出，深獲小朋友喜歡，現場也展示身體防護及性教育的主題書。

    與故事媽媽大膽嘗試 叫好叫座

    汕尾國小學生何乙玄看了「我和媽媽為何不一樣」這本書，驚訝說：「原來我長大後，我的身體會變成這樣！」汕尾國小主任許明慈主任看到故事媽媽們拿著繪本，落落大方的介紹性教育知識，直呼「不簡單」。

    李文娟說，去年高師大有「性教育研究」課程，因此認知到學校及家庭的性知識教育是不夠的，林園區長簡水彬詢問合作推廣性侵害防治意願，當下一拍即合。

    她表示，繪本對小朋友來講是最好的媒介，藉由精彩演出，讓小朋友知道什麼是性騷擾、性侵害，並且認識身體重要部位及如何保護自己。

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