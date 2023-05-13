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    舊高雄火車站9段牆板 啟動修復

    舊高雄火車站板牆重現計畫啟動，圖為牆板現況。（記者王榮祥攝）

    舊高雄火車站板牆重現計畫啟動，圖為牆板現況。（記者王榮祥攝）

    2023/05/13 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕舊高雄火車站牆板重現計畫近期啟動，將把當初保留下來的九段牆板組成四座，以尋寶概念分別配置於綠廊帶公園，預估五個月後可呈現車站記憶。

    舊高雄車站建於一九四○年，串聯當時眾多重要建設，歷經日治時期到如今經濟起飛，見證高雄逾八十年發展，也承載著市民許多記憶。

    組成4座 配置綠廊帶公園

    隨時代變革，車站於二○○二轉型高雄願景館，二○○三登錄為歷史建築，後配合鐵路地下化及綠園道設計，部分牆體拆除後保留、切割其中九段，存放於綠園道內。

    高市工務局指出，近期啟動牆板重現計畫，以修復原貌為原則，將九段牆板依原相鄰位置組合成四座，規劃以尋寶概念分別配置於綠廊帶公園，由舊車站為起點，與遊客遊逛體驗結合。

    另考量夜間安全並結合園道燈光系統，將配置景觀矮燈、搭配相應投射燈以凸顯牆板線性構造，結合現代切割構體技術及修復工程，以呈現原有日治時期構造及材料，展現遺構歷史意義，保留高雄回憶。

    串起回憶 估5個月後呈現

    日前工程已完成開挖基礎，現正進行基礎板施工階段，之後將進行各區段基礎鋼板安裝、牆板吊裝及鋼桁架扶壁施作等工序。副市長林欽榮昨前往視察，除慰勞施工團隊及瞭解施工進度，也指示施工期間務必做好交維護設施並注意工安。

    工務局表示，工程經費約兩千六百萬元，工期約一百五十個工作天，日後記憶牆板不僅可以供民眾懷念舊有記憶、並了解日治時期構造及材料，牆體保存原有雨遮，也將延續遮陽遮雨性能，使牆板不只是記憶，更有實用性。

    舊高雄火車站牆板重現計畫啟動，圖為完工後模擬圖。（工務局提供）

    舊高雄火車站牆板重現計畫啟動，圖為完工後模擬圖。（工務局提供）

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