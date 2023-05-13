亞灣2.0計畫通過 創2200億產值

5G AIOT創新園區亞灣2.0計畫區位圖

2023/05/13 05:30

規劃27.8公頃的水岸廊帶 著重金融與科技業進駐 將創造4200個就業機會

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「亞灣2.0計畫」前天（十一日）經行政院核定通過，經費由五年投入一○六．六四億元，擴增為七年一七○．三九億元，將打造亞洲新灣區成為下世代的企業旗艦中心聚落，預估將帶動二二○○億元產值、創造四二○○個就業機會。

推動亞灣5G AIoT創新園區

高市府與中央聯手推動「亞灣5G AIoT創新園區」，目前已吸引上百家國內外企業，共投入一五四億元、創造三百廿七億元產值；今年四月，鴻海集團更宣布投資二五○億元，進駐亞灣第一排，以高雄為南向基地，設立南區總部及國際研訓中心。

對於「亞灣2.0計畫」經行政院核定通過，市長陳其邁感謝中央力挺，他表示，亞灣區是全台最大的水岸基地，去年十一月市府啟動「亞灣2.0」計畫，規劃廿七．八公頃的水岸廊帶，打造企業旗艦中心聚落，並著重在金融與科技業進駐，設置企業總部與研發中心。

打造下世代企業旗艦中心聚落

副市長林欽榮表示，市府鼓勵企業投資營運總部、附屬設施與高市策略性產業發展，另外給予廿％的容積獎勵。都市計畫已於今年四月中發布實施，市府將與加工區管理處、中油、港務公司一起釋出土地，邀請5G AIoT大廠進駐亞灣。

經發局指出，高雄擁有海空雙港，亞灣是全台最大的5G創新實證場域，「亞灣2.0」進一步擴增完備關鍵產業如：IC設計、金融科技、智慧影視、永續石化、智慧航港等發展優勢，偕同上下游供應鏈，一起在亞灣設立國際研訓基地。

經發局長廖泰翔強調，「亞灣2.0」整體計畫預估將吸引五五○億元投資、帶動二二○○億元產值，並且孵育至少二○○家新創、創造四二○○個就業機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法