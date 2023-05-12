高雄鳳梨產地直送 日中學生享美味

高雄鳳梨產地直送東京中學營養午餐，日生讚香又甜。（高市府提供）

2023/05/12 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鳳梨搭起台日姊妹市友誼橋樑，產地直送日本東京八王子市卅八所中學，一連三天提供一．三萬名日生營養午餐，學生們大讚台灣鳳梨香又甜，明年將擴大供應七十所國小二．六萬名學生營養午餐，台日交流再深化。

高市與東京八王子市締結姊妹市十六年，兩市文化、經濟、教育交流頻繁且深厚，高雄市今年進軍東京國際食品展，拿下銷日訂單超過二億元，其中包括東京八王子市學生營養午餐訂單。

農業局表示，東京八王子市教育委員會重視此次交流活動，用心準備食農教育教材，以簡單易懂方式，說明兩市連結，介紹高雄特色，讓國際交流深耕校園；八王子市立第五中學校學生們品嘗高雄金鑽鳳梨，大讚香又甜，連鳳梨芯都細嫩好吃，比平常吃到的鳳梨更加可口，大受歡迎。

促成這樁美事的八王子市前市長、現任八王子台灣友好交流協會理事長黑須隆一表示，期盼明年擴大供應七十所國小二．六萬名學生營養午餐，藉由提供高雄鳳梨做為營養午餐飯後水果，拉近兩市交流。

此外，日本山形縣地方農協今年持續發起當地企業團購高雄鳳梨，各團體預購達三千顆以上，也是山形縣企業團購鳳梨第三彈，山形農協已連續三年指定購買高雄鳳梨，響應活動更登上當地新聞報紙。

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