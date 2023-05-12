繼4月份5家納入》米其林指南 高雄新入選3家餐廳

2023/05/12 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕米其林官方公布五月《米其林指南》新入選餐廳，共有八家台北、台南及高雄的餐廳新入選，其中，高雄又有三家店擠進名單，總計今年高雄已有九家雀屏中選。

觀光局長高閔琳表示，五月入選的三家餐廳，曾分別參與「二○二三米其林指南摘星職人攻略分享會」、「高雄餐盤發見計畫地圖」、「高雄日嚐三六六」等局內舉辦的美食活動，觀光局也成功預測米其林名單，未來會攜手更多餐廳業者，留名米其林指南。

高雄繼四月份有五家入選《米其林指南》，五月份又有三家入榜。位於岡山的 「溫度劑」，只設六席，米其林評審員指出，該店採用當季新鮮食材，糅合歐陸、日本與台灣元素，推薦「波特菇鑲肉」，與選用海水養殖虱目魚的魚肚飯。

位於鼓山區青海路的「貳哥食堂」，菜單提供口味健康的台式家常菜，招牌菜「化骨醬燒秋刀魚」，一如其名，魚骨燉煮至軟綿可食，鮮美魚肉伴以香甜醬汁，相當下飯。

「沐」是高雄名店，米其林表示，該餐廳主廚在十道菜的套餐中，運用在地的漢方藥材與香料，再融入台菜、客家、原住民料理元素，菜色帶有獨特風味。

除了高雄，台北則有「Cha Cha Thé Cuisine」、「Inita」 二家入選；台南有「城邊真味炒鱔魚專家」、「三好一公道當歸鴨」、「沙淘宮廟海產」三家入選。

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