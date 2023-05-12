高雄玉荷包將採收 近萬人力整備好了

大學生協助整理玉荷包荔枝園區，提供非常大的助力。（記者陳文嬋攝）

2023/05/12 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄玉荷包荔枝將於五月中下旬上市，由於每年採收時上演搶人大作戰，農業局今年提前整備人力，由農業師傅提供中高階技術，已開發的「好農無限+」平台則集結九千多名大學生，可以協助包裝等工作，近萬人力滿足農民需求。

高雄玉荷包荔枝聞名國際，年經濟產值高達十二億元，農業局因應產季即將到來，整合大樹、美濃、六龜農會「農業技術團」師傅，提供包括整枝等中高階農業技術，目前已有三團共八十九人。

整合大樹、美濃、六龜農技師傅共89人

此外，農業局開發「好農無限+」平台，已經累積九千多位大學生，他們利用空堂、課後或假日等零碎時間到農場工作，協助農民揀選、分級包裝、寫宅配單等。

芳境合作社理事主席許倫肇指出，他利用「好農無限+」平台徵工七年，發現有上千人是附近大學生，隨時可支援他的臨時工作需求，去年平均每天有十位學生利用課餘前來幫忙，他認為大學生雖然年輕，隨叫隨到配合度高。

「好農無限+」平台 集結逾9千名大學生

農民黃柏誠說，每年產季擔心請不到工人，使用「好農無限+」平台徵工後，一至二小時就能找到人手，真是幫了大忙，採收前協助整理園區，若遇到勤快好用的大學生，也可續用到採收農忙時，寫宅配單、稱重及包裝都做得很好，在採收季刻不容緩階段，提供非常強大的助力。

農業局表示，專業農業師傅搭配大學生機動人力，由農民自行挑選需要人力，即時協助改善缺工，農民可於免費平台徵工，滿足人力需求，可有效減少搶工，活化農村鄰近勞動力，擴大農務人力資源庫。

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