高市「四軌」兩側建案 加強工安稽查

高捷楠梓段附近有多處建案施工中，市府加強工地工安稽查。（記者李惠洲攝）

2023/05/12 05:30

針對捷運、高鐵、鐵路、高架道路 去年就實施「施工管理作業要點」

〔記者王榮祥、李惠洲／高雄報導〕台中塔吊砸中捷運車廂造成一死九傷，高市副市長林欽榮第一時間指示勞工局加強辦理塔式起重機作業安全講習，工務局則針對捷運、輕軌、台鐵、高鐵等「四軌」兩側建案，加強工地工安稽查，並落實事前強制審議。

紅橘線站間採自動駕駛 司機員隨時手動介入

高雄捷運公司指出，紅橘線屬高運量系統、配有司機員，站間行駛採自動駕駛，若遇軌道突發情況，司機員可隨時手動介入或緊急停車。

高捷表示，市府均有提供工區申報訊息，讓司機員經過時可多加注意，鄰近工區的車站人員也會保持警戒，且不只地面上的建案，包括鄰近地下隧道的各項工程，同樣會將相關訊息轉知司機員，列車經過時會多留心。

工務局表示，市府於去年四月廿六日針對捷運、高鐵、鐵路、高架道路等交通要衝兩側工地，發布實施「高雄市政府強化鄰接交通要衝之建築工程及營繕工程施工管理作業要點」。

依據該要點第五點規定，起造人、拆除等申請人或行為人應依據強化建築物施工管理作業原則及建築物拆除施工規範等規定，於申請開工前或拆除作業施工前，提出經監造人或監督建築師、專任工程人員簽證之施工計畫書，並由工務、交通、勞工、捷運、交通主管機關及相關專業技師公會會同審議，同意後才能開工或進行拆除作業。

跨局處每週定期執行建築工地聯合稽查

工務局指出，該局針對工地易發生的墜落、倒塌崩塌、物體飛落、感電等危害項目都加強管理，並持續執行每週兩天、與相關局處進行建築工地聯合稽查。

另每週有三天偕同專業公會（包含土木技師公會、建築師公會）進行工地稽查，要求業者確保所有施工場域嚴格遵守相關法規，違者將立即通知改善。

工務局強調，為強化鄰接本市交通要衝的建築工程及營繕工程，執行職業安全衛生法、大眾捷運法、鐵路法及建築法所定安全管理作為，將持續嚴格督促業者設置安全設施，違規者將立即勒令停工並開立罰鍰，對營造廠未落實安全與承攬管理責任，也將從重處罰。

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