《高雄》次級用水助抗旱 52工地日供4539噸

養工處派車到建築工地取用次級用水，用於植栽澆灌。（記者葛祐豪攝）

2023/03/10 05:30

鳳山14處取水點最多 取水地圖公布 供公部門及民眾取用

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市水情燈號轉為黃燈，市府展開抗旱大作戰！全市設置次級用水取水點的建築工地，已擴增至五十二處，每天約可抽取四千五百卅九噸水量，供公部門及民眾取用。

二月中已有十三處設取水點

因應水情轉黃燈，夜間減壓供水，高市府早一步清查全市三百五十三處深開挖的建築工地，可提供次級用水的建案有五十二處，二月中旬先有十三處工地，設置次級用水的取水點。

副市長林欽榮昨早前往前金區一處建築工地視察，宣布設置次級用水取水點的建築工地已達標，擴增至五十二處；最多的是鳳山區有十四處、楠梓與鼓山各有五處、三民、左營、前鎮各有四處，每天共可提供四千五百卅九噸水量。

供清洗澆灌 禁飲用及洗手洗澡

林欽榮指出，建築工地進行連續壁工程時，需降低地下水位，以維持土壓平衡，抽取出的地下水仍可再利用，除可抑制工地揚塵外，也能供消防局消防用水、養工處植栽澆灌等公部門使用，同時可就近提供民眾取用，作為家中洗掃、沖廁所，減省自來水用量。

高雄市建管處已將旱災水情圖資平台（取水地圖）網頁版，公布在官網上，同時完成取水Google Map地圖建置，後續將儘速建置取水地圖APP，便利民眾即時查詢。

工務局也提醒，高雄地質大多屬於砂土及沉泥互層，出水量較少，次級用水只能作為不接觸身體的清洗、澆灌與消防使用，不可作為飲用水或接觸身體用水。

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