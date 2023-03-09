橋頭甲典街、通典路口 高市最危險

高市近五年平均前10名危險路口

2023/03/09 05:30

將增設紅底「停」標字 視覺性減速標線示警

〔記者黃良傑、蘇福男、王榮祥／高雄報導〕高雄市府盤點近五年A30事故（車禍卅日內死亡）的路口，針對第一名的橋頭區甲典街／通典路口，交通局發現該路口雖交通量不大，屬於非號誌化路口，因甲典街串連楠梓與橋頭、梓官的產業道路，主要為「通過型」的車流，車速易快，且於叉路口時未減速，造成側撞事故。

10大危險路口公布

過去危險路口以A1車禍事故（廿四小時內死亡）為依據，市府近來改依衛福部統計的A30（卅日內死亡）的客觀數據，昨公布近五年平均前十名危險路口，分別為橋頭區甲典街／通典路、三民區十全一路／自由一路、左營區自由二路／明誠一路、苓雅區三多二路／凱旋二路、前鎮區凱旋四路／中山三路、前鎮區中山四路／鎮海路、岡山區河堤路一段／聖森路、苓雅區三多一路／中正一路、美濃區泰安路／中山路一段、三民區中庸街／九如三路。

議員建議設爆閃燈等

市府近日會勘甲典街、通典路口，研商路口交通改善對策，決定增設紅底「停」標字，以及視覺性減速標線，以加強路口警示，並研議設置號誌的可行性。

市議員林志誠認為，該路口是橋頭通往梓官、楠梓的捷徑，鄰近高雄大學，車速過快，市府應突破號誌路段限制，設置如爆閃燈、地面警示燈及黃色警示燈等。

此外，茄萣區台十七線（正大路）情人碼頭前九○度大轉彎，三年來至少發生十八件事故，交通部公路總局將原本在道路兩側的槽化線將移至汽機車道中間，分隔汽機車以減少事故。

為解決橋頭區通典路、甲典街路口車輛超速問題，交通局決定增設紅底「停」標字，以及視覺性減速標線，即楔形標線、路側警示設施。（記者黃良傑翻攝）

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