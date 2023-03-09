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    首座社宅招租 逾3500件申請

    凱旋青樹社宅二四五戶招租，吸引超過三千五百件申請。（記者王榮祥攝）

    凱旋青樹社宅二四五戶招租，吸引超過三千五百件申請。（記者王榮祥攝）

    2023/03/09 05:30

    「凱旋青樹」245戶出租 都發局啟動審查 將辦電腦抽籤

    〔記者王榮祥、侯承旭／高雄報導〕高雄首座全新社宅凱旋青樹開放二四五戶招租，最終收到超過三千五百件申請書，其中一房型申請比例達六十七％最夯；高市都發局已啟動審查機制，預計四月份確認符合資格戶數，再規劃電腦抽籤等後續作業。

    一房型申請比例達67％最搶手

    凱旋青樹社宅位於苓雅區凱旋一路，鄰近科工館、聖功醫院、凱旋國小與道明中學，旁邊就是鐵路地下化後的綠廊帶，生活機能強、交通便利，整體環境極佳，建物造型也相當現代化。

    全區規劃一房型一二七戶、月租三千九百元起，二房型九十九戶、月租一萬一千元起、三房型十九戶、一萬三千八百元起，總共二四五戶；各房型均含管理費，附廚具、電陶爐、電熱水器、冷氣等，租金明顯低於周邊的平均價格。

    申請人只要符合已成年、本人配偶及戶籍內子女在高雄市無自有住宅、家庭年所得平均每人每月低於五萬四六七元等條件，均可提出申請，若登記人數超過招租戶數，則以抽籤決定。

    社宅二月初開放參觀，首日即吸引五二八組民眾領號碼牌。二月七日至三月一日開放申租，最終收到超過三千五百件申請書。

    預計下月確認符合資格戶數

    都發局說明，三千多件申請書中以一房約六十七％最熱門，其次為二房約廿三％，近期已啟動審查機制，包括資格、補件、收入查證等內容，預計四月份可完成，抽籤時間會另行公布。高雄市還有十餘處社宅在興建中。

    此外，根據財團法人金融聯徵中心統計，高雄市去年第四季的平均房價又重新站上千萬元大關，達一○一○萬元，以鳥松區的房價最高達一四四六．一萬元，其次依序為鼓山區一四四○．六萬元、仁武區達一二三九．八萬元。鳥松區與鼓山區也是高雄市家庭所得最高的冠亞軍。

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