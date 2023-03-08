女師被撞癱 嫌犯從重改判2年2月

2023/03/08 05:30

〔記者鮑建信、方志賢／高雄報導〕高市鳳翔國中梁姓女體育老師前年清晨擔任導護時，被闖紅燈轎車撞飛癱瘓，林姓嫌犯被地院依過失傷害致人重傷罪，處有期徒刑一年半，高等法院高雄分院認為肇事情節嚴重，昨天從重改判二年二月。

高等法院認為肇事情節嚴重

前年十二月一日上午七點多，鳳翔國中梁姓女老師擔任學校導護，在學校東側路口值勤護送學生過馬路，林姓男子駕駛自小客車闖越紅燈，梁師被撞飛，因傷勢嚴重而癱瘓。

高雄地院審酌林男肇事情節，依過失致重傷害罪判處有期徒刑一年六個月，檢方不服上訴，高雄高分院調查，林車闖越斑馬線撞飛梁師，當時還有三名學生正要路過，所幸未波及，涉案情節嚴重，因此加重判刑兩年兩個月，仍可上訴。

育有三名孩子的梁師目前仍在醫院治療、復健，學校為她設置協助梁老師捐款專戶，共收到一千四百萬元捐款，校方昨表示，相關愛心捐款支付梁師後續照護和醫療費可能不夠，捐款專戶還未截止。

愛心捐款信託管理 開會討論

鳳翔國中指出，醫院判定梁師永久失能，沒有認知能力，她目前仍請公傷假，公傷假可請兩年，住院相關費用由公傷假補助，之後可留職停薪一年，屆時就必須提早退休；為梁師募得一千四百萬元愛心捐款，有上千名捐款人，將邀集主要捐款機構或代表召開管理小組會議，決定是否採信託管理。

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