寶來國中合唱團 韓國比賽缺500萬經費

寶來國中合唱團曾在南非獲得世界合唱比賽、有伴奏民謠組金牌。（資料照，合唱團提供）

2023/03/08 05:30

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市六龜區寶來國中暨尼布恩合唱團，曾獲得二○一八年南非第十屆世界合唱大賽公開民謠伴奏組金牌，今年七月將前往韓國參賽爭取衛冕，目前仍缺近五百萬元出國經費。

寶來國中合唱團成立八年，團員多為布農族學生，此次結合建山、荖濃國小與尼布恩人文教育關懷協會，參與七月十至十二日在韓國舉行的第十二屆世界合唱大賽，團員含伴奏、指揮及道具人員近一百五十人，尋求社會大眾支援經費。

寶來國中校長潘如萍說，團隊於二○一八年七月參與南非茲瓦尼市第十屆世界合唱大賽（見圖，資料照，合唱團提供），勇奪公開民謠伴奏組金牌第一名，代表參加二○二○年第十一屆比利時世界合唱大賽衛冕，因疫情嚴峻棄賽，保留資格與報名經費轉至第十二屆韓國世界合唱大賽。

主任鄭文惠表示，目前尚缺經費近五百萬元，為讓孩子們專心練習參與國際比賽，計畫於六月三十日晚間在六龜寶來里舉辦回饋鄉里「愛鄉、愛您」演唱音樂會，邀請國人到場聆聽。

團員曾於二○二二年元旦清晨參與高雄市元旦升旗，由陳俊志醫師指揮，為上千名民眾獻唱國歌及平埔、布農族歌謠。學生們跨年夜忍受寒冬下山，擠進狹窄汽車旅館住宿，清晨四點多起床練聲也不喊苦。

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