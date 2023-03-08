為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    高市90處露營場 僅10家合法

    因應交通部修法，有條件容許農林牧用地做為露營場，市府積極輔導轄內露營場合法化。圖為觀光局委外的六龜一處合法露營場。（記者葛祐豪攝）

    因應交通部修法，有條件容許農林牧用地做為露營場，市府積極輔導轄內露營場合法化。圖為觀光局委外的六龜一處合法露營場。（記者葛祐豪攝）

    2023/03/08 05:30

    擅自開發山坡地最少罰6萬 市府輔導合法 已9家提出申請

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕全台夯露營，但違法設立的露營場比例高達八十八％，高雄市九十處露營場僅十處合法，高市觀光局特別下鄉輔導露營場合法化，目前已有九家提出申請。

    根據交通部觀光局統計，去年底全台一七八五處露營場，違法設立的比例近八十八％，全高雄九十處露營場有八十處違法設立，大都集中在六龜、內門、桃源、那瑪夏一帶。

    集中六龜、內門、桃源、那瑪夏

    交通部觀光局去年七月修正露營場管理要點，有條件容許非都市土地面積一公頃以下的農林牧用地，開放做為露營場使用；高市觀光局去年底舉辦露營場輔導說明會，有七十家業者參加。為擴大輔導範圍，高市觀光局今年下鄉，在原住民族地區舉辦露營場輔導合法化說明會，首場於前天在桃源國小登場，有卅二家業者參加。

    合法化要花不少錢 業者觀望中

    觀光局指出，業者經過申請，可增設營位、衛生設施及管理室，但附帶條件是不得位於環境敏感區，固定設施要低於基地的十％；不少業者認為合法化要花不少錢，仍舊觀望中。

    目前共有九家業者向觀光局申請合法化，因涉及山坡地水土保持、農業用地等問題，須會同相關局處會勘，迄今尚未有業者通過。

    若導致水土流失 最重判刑5年

    違法露營場因橫跨山坡地保育利用條例、水土保持法、森林法、國有財產法、區域計畫法、農業發展條例等，可能同時觸犯好幾條法令，以較常見的山坡地未經主管機關核定而擅自開發、經營或使用，可處六萬元以上、卅萬元以下罰鍰，若致水土流失或竊占他人土地者，還面臨六個月以上、五年以下有期徒刑得併科罰金。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播