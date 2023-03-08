高市90處露營場 僅10家合法

因應交通部修法，有條件容許農林牧用地做為露營場，市府積極輔導轄內露營場合法化。圖為觀光局委外的六龜一處合法露營場。（記者葛祐豪攝）

2023/03/08 05:30

擅自開發山坡地最少罰6萬 市府輔導合法 已9家提出申請

〔記者葛祐豪／高雄報導〕全台夯露營，但違法設立的露營場比例高達八十八％，高雄市九十處露營場僅十處合法，高市觀光局特別下鄉輔導露營場合法化，目前已有九家提出申請。

根據交通部觀光局統計，去年底全台一七八五處露營場，違法設立的比例近八十八％，全高雄九十處露營場有八十處違法設立，大都集中在六龜、內門、桃源、那瑪夏一帶。

集中六龜、內門、桃源、那瑪夏

交通部觀光局去年七月修正露營場管理要點，有條件容許非都市土地面積一公頃以下的農林牧用地，開放做為露營場使用；高市觀光局去年底舉辦露營場輔導說明會，有七十家業者參加。為擴大輔導範圍，高市觀光局今年下鄉，在原住民族地區舉辦露營場輔導合法化說明會，首場於前天在桃源國小登場，有卅二家業者參加。

合法化要花不少錢 業者觀望中

觀光局指出，業者經過申請，可增設營位、衛生設施及管理室，但附帶條件是不得位於環境敏感區，固定設施要低於基地的十％；不少業者認為合法化要花不少錢，仍舊觀望中。

目前共有九家業者向觀光局申請合法化，因涉及山坡地水土保持、農業用地等問題，須會同相關局處會勘，迄今尚未有業者通過。

若導致水土流失 最重判刑5年

違法露營場因橫跨山坡地保育利用條例、水土保持法、森林法、國有財產法、區域計畫法、農業發展條例等，可能同時觸犯好幾條法令，以較常見的山坡地未經主管機關核定而擅自開發、經營或使用，可處六萬元以上、卅萬元以下罰鍰，若致水土流失或竊占他人土地者，還面臨六個月以上、五年以下有期徒刑得併科罰金。

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