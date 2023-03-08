行人闖越輕軌 聯醫站兩個月140件

高雄輕軌C22聯醫站連續兩個月開出七十一張行人闖越軌道罰單。（記者王榮祥攝）

2023/03/08 05:30

多是看診患者或探病親友違規 將在軌道側邊增設60公分矮欄杆

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌C22聯合醫院站前，今年一月份因行人闖越軌道開出七十一張罰單，捷運警察祭出鐵腕似乎效果有限，該站二月份又開罰七十一件，同樣都是行人闖越軌道；高市捷運局會勘後評估增設矮欄杆，擬加快施設進度。

高雄輕軌為圓型軌道，全長廿二．一公里、規劃卅八站，分兩階段施工，目前從C32凱旋公園站順時鐘通車至C24愛河之心站，營運路段十七．三公里、共卅一站；最後一段去年十二月開工、約四公里共七站，初步設定今年十一月中旬完工。

輕軌目前營運路段中，以去年十月初通車的C20美術館站到C24愛河之心站的人氣最高，其間的龍貓隧道更是吸引大批民眾搭乘體驗、或在軌道周圍拍照打卡，也因此衍生不少闖入軌道的違規情況。

高雄市府加強宣導後開始依規定開罰，去年一整年輕軌違規共告發四十件、創下歷年最高紀錄，然而開罰最多區段並非龍貓隧道，而是C22聯合醫院站旁的廿四件；今年一月份再開出八十六件罰單刷新紀錄，其中七十一件也在C22站前。

鑑於違規情況多，捷運局除委請高雄捷警加強宣導，也邀集相關單位會勘，初步決議在軌道側邊增設約六十公分矮欄杆；只是矮欄杆還沒裝上，輕軌二月份又開罰七十九件，C22站前包辦七十一件。

違規未影響列車運行 裁罰1500元

捷警分析，違規民眾是看診患者或探病親友，以往直接從大門進出，如今門口多了車站與軌道，部分民眾不願多走路，加上軌道旁沒攔阻設施，所以直接違規闖入軌道。

捷運局指出，鑑於二月又開出許多罰單，將加快設置矮欄杆進度；交通局說明，依大眾捷運法規定，行人闖越軌道可裁罰一千五百到七千五百元，考量違規情況未影響列車運行，原則上裁罰一千五百元。

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