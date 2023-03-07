開發費52億 楠梓產業園區納南科

楠梓產業園區預計今年六月納入南科高雄第三園區。（記者葛祐豪攝）

2023/03/07 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台積電進駐的楠梓產業園區，預計於今年六月納入中央的南科高雄第三園區，屆時開發費用五十二億元，將由南科管理局編列經費支應。

預計四月核定、六月啟動納編

楠梓產業園區原為高市府報編的產業園區，為配合廠商營運需求及儲備南部半導體先進製程用地，國科會（原科技部）南科管理局啟動南科高雄第三園區（楠梓園區）計畫，正進行籌設計畫送審作業，依期程預計今年四月核定、六月啟動納編工作，高市府將全力配合，盼交接順利。

南科管理局副局長鄭秀絨表示，納編後，南科管理局將進行二階環評，期程視市府土地污染整治進度而定。

高市經發局長廖泰翔指出，目前由高市府委託開發的公共工程，包括配水池、滯洪池、道路等開發成本費用約五十二億元，是由開發商「麗明營造」先行籌資，未來開發完成後，將由南科管理局編列經費歸墊。

台積電兩座廠規劃進度未改變

外界關心目前台積電建廠進度，廖泰翔強調，台積電兩座廠的規劃並未改變，第一座廿八奈米廠興建中，預計明年完成。

第二座原規劃七奈米廠，因應全球市場變化調整，「等第一座建廠完成試營運後，第二座廠才會啟動」，至於第二座廠的製程，高市府尊重台積電的規劃及期程。

台積電高雄兩座廠的需求員工，約一千五百至二千人，估算第一座廿八奈米廠需求約七五○至一千名員工，攬才將以高雄子弟為主，目前職缺招聘已進行中，台積電正調查員工是否有意願返鄉工作，據了解相當踴躍。

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