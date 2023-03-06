里民反對 全國最大儲能場暫停開發

全國最大儲能場昨於鳳山鎮北里開說明會，地方民眾砲聲隆隆。（記者陳文嬋攝）

2023/03/06 05:30

鳳山鎮北里民不滿 藍綠民代聲援 市府將要求經濟部撤案退回

〔記者陳文嬋、葛祐豪／高雄報導〕全國最大儲能場將落腳高雄市人口數最多的鳳山區，引發周邊居民恐慌，鎮北里昨開說明會，居民群情激憤、砲聲隆隆，在鎮北里長趙志成堅持下，決議暫停開發，四月九日以撤案為前提再舉辦聽證會；市府表示，將要求經濟部撤案退回，待釐清民眾疑慮，再行受理申請審查。

4/9以撤案為前提再舉辦聽證會

市府經發局長廖泰翔強調，本案尚在規劃階段，儲能設備主管機關屬經濟部能源局與標檢局，目前經濟部並未核發任何相關執照，高市府也並無所謂同意或核發任何執照；會與市民站在一起，依法把關，維護居住安全。

三地集團將於牛潮埔打造全國最大一七○MW儲能場，開發面積六千坪，將設置八十五個電池櫃，併聯至台電變電所，卻未經地方居民同意。

鎮北里昨天舉辦說明會，湧入四百人，居民高舉「業者賺錢、里民受害」、「守護家園，還我居住安全」、「政府無能，罔顧民意」布條和看板，要求政府撤案。昨天有十二名鳳山區的里長到場聲援，藍、綠民代也齊聲反對。

業者允化解地方疑慮 無擴充計畫

里長趙志成砲轟儲能場未經地方同意，且距離民宅太近，萬一發生火災，恐會產生有毒戴奧辛；政府法規不夠嚴謹，卻要居民承擔風險，完全不顧居民死活。

里民質疑政府長期南電北送，不該由鳳山人承擔風險，反對與儲能場為鄰，要求政府撤銷儲能場計畫，否則將抗爭到底。

民進黨立委許智傑建議政府、業者與居民要持續溝通，下月再舉辦聽證會討論是否撤案；議員黃捷不滿市府局處踢皮球，且儲能場確實有風險，不該業者賺錢、里民受害；議員李雅靜、張漢忠、劉德林要求儲能場退出鳳山。

三地集團表示，經濟部能源局已於二○二一年十二月核准儲能場，原本今年二月底要動工，將先化解地方疑慮，會善盡溝通責任，該場域目前沒有擴充計畫。

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