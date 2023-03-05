輕軌日運量 前兩月破2.4萬人次

今年前二月，高雄輕軌日運量衝破兩萬四千人次，比去同期大幅成長六十%。（記者葛祐豪攝）

2023/03/05 05:30

〔記者葛祐豪、丁奕、洪定宏／綜合報導〕受惠於路線推進及疫情解封，今年前二月高雄輕軌每日運量衝破兩萬四千人次，比去同期大幅成長六十％；三月起受惠於演唱會及郵輪旅客，預期運量仍將成長，但距離日運量損益平衡的目標五萬人次，仍需加把勁。

本月受惠演唱會 預期運量仍將成長

高雄輕軌系統去年平均日運量為一萬三七二四人次，較前年八九二三人次，成長五十三．八％，去年底輕軌延伸到愛河之心站後，運量進一步提升，統計今年一至二月的平均日運量達二萬四一二三人次，比去同期大幅成長六十％。

屬於大眾運輸淡季的三、四月，今年因密集演唱會及郵輪觀光客重新來台，預料輕軌日運量將再提升，觀光局也協助規劃「輕軌遊亞灣」行程。

郵輪防疫鬆綁 有症狀才快篩

此外，疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心三日修正放寬郵輪防疫規定。交通部航港局指出，郵輪停靠母港時，旅客若於自主防疫期間搭乘郵輪，登船時仍應有兩日內快篩檢測陰性結果，但於船上自主防疫期間，從每兩日快篩放寬為有症狀才快篩；另原新登船船員於自主防疫期間不可登船，放寬為登船前快篩一次，陰性者可登船工作。航港局航務組科長杜文允則統計，今年度預計將有一百七十五航次郵輪靠泊台灣，第一艘郵輪預計明日抵高雄港。

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