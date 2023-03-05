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    首頁　>　高雄市

    鳳山設儲能場 5千多人連署反對

    全國最大儲能場將落腳高雄市人口數最多的鳳山區。（記者陳文嬋攝）

    全國最大儲能場將落腳高雄市人口數最多的鳳山區。（記者陳文嬋攝）

    2023/03/05 05:30

    76里也有過半里長反對 市府指無核發執照 要求開發商充分揭露資訊

    〔記者陳文嬋、葛祐豪／高雄報導〕全國最大儲能場將落腳高雄市人口數最多的鳳山區，緊鄰的鎮北等里民反對，紛紛到市長陳其邁臉書留言，鳳山區里長聯誼會也表達反對，經發局回應市府無所謂同意，更無核發執照，但開發商三地集團聲明強調，已獲市政府同意設置。市府與三地集團今天將出席說明會，針對里民的疑慮提出說明。

    業者強調合法合規 已獲市府同意設置

    三地集團將於鳳山區牛潮埔打造全國最大儲能場，六千坪土地將設置儲能貨櫃，該地距離鳳山第二大的鎮北里五千八百多戶僅八十公尺，且鄰近加油站約四十公尺，引發周邊居民疑慮。

    緊鄰儲能場的鎮北、忠誠里民強烈反彈，里長趙志成、陳永壽發動連署，已獲得五千多人連署；鳳山里長聯誼會也反對開發案，七十六位里長已有四十多位連署反對。地方質疑儲能場的安全性，擔心電磁波、輻射影響健康，萬一發生意外，將危及生命安全。

    經發局︰ 僅就土地分區使用規範審查

    針對儲能場的爭議，里長趙志成今天將召開說明會，邀請市長陳其邁出席，不過陳其邁今將赴日行銷高雄農漁特產。鳳山區里長聯誼會將有十多名里長到場聲援里民。

    陳其邁臉書這幾天有許多里民留言質疑，經發局臉書回應表示，業者尚在規劃階段，中央才是儲能主管機關，市府無所謂同意，更無核發任何執照，會要求業者與地方溝通，市府會依法把關，維護市民居住安全。

    經發局副局長與業者今將出席說明會

    三地集團前天聲明強調合法合規，儲能場去年七月取得市府都發局函文，得以「公共服務設施」設置，且安全距離規劃皆大於國內法規及中央防火設計與距離要求。

    經發局表示，儲能場的主管機關是經濟部能源局與標檢局，市府都發局僅就土地分區使用規範審查，今天會由經發局副局長出席說明會，並要求開發商充分揭露資訊。

    鳳山區鎮北里民發動連署反對。（記者陳文嬋攝）

    鳳山區鎮北里民發動連署反對。（記者陳文嬋攝）

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