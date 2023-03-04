全中運竹東網球場地不平 選手扭傷腳

福山國中網球隊二日一早在竹東中正網球場比賽時，張姓同學疑因人工草皮鋪設不平跌倒受傷，並痛苦地趴在地上。（福山國中家長會提供）

2023/03/04 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕在新竹縣舉行的全國中等學校運動會，二日一早在竹東鎮中正網球場首場比賽就造成高雄市福山國中張姓選手跌倒受傷被迫棄賽。

福山國中網球後援會長羅嘉季質疑，賽場當天清晨四點才鋪好人工草皮，八點就開賽使用，過程草率、倉促，校方則希望為學生爭取保留資格賽，使能參加四月的決賽。

羅嘉季表示，前天在竹東中正網球場進行團體賽，受傷的張同學是第一場比賽，但場地因鋪設人工草皮二日清晨四點才完工、五點驗收、八點開賽使用，在學生受傷後向籌備處人員詢問，對方說是裁判長覺得可以比賽的。

因草率、倉促完工，一來沒時間讓選手先適應場地，再者草皮接縫處高低不平，沙子也沒有鋪平縫隙，導致選手在救球時跌倒腳扭傷，原本七比六領先的賽點被迫棄賽。

羅嘉季說，昨早也聽聞有別的學校選手在同場地練習時跌倒，家長和教練都認為場地施工程序太草率，選手培養不易，影響所及，恐怕不只本次全中運資格賽個人及縣市團體成績或未來保送資格，甚至連未來能否順利再回到球場，都是未定數。

福山國中學務主任簡志源表示，希望教育局幫忙爭取保留個人賽資格，讓學生還能參加四月舉行的決賽。

教局要求負擔醫療費並延後賽事

對此，高雄市教育局指出，對於主辦單位初步表示是選手沒有適應場地已向大會表示抗議，認為意外應屬場地問題，並提出兩點訴求，包括「選手醫療費用由主辦單位全額負擔」、「選手參加的混雙賽事場次可延到會內賽再行辦理，以保障選手權益」。

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